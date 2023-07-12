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人氣日模ryuchell疑事務所內輕生　得年27歲遺下年僅5歲兒子

娛樂 19:25 2023/07/12

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

「無性別男子」身分活躍於日本演藝圈的日本藝人ryuchell（原名比嘉龍二），在今日（7月12日）下午傳出他在東京都內的事務所內死亡，得年27歲，根據現場初步判斷，懷疑自殺。

ryuchell入藝能界前在原宿時裝店工作，並在打工的服裝店中認識前妻pec，兩人以色彩繽紛時裝形象在娛圈走紅。二人在2016年除夕結婚，在2018年7月誕下兒子，可是在2022年8月離婚。之後，Ryuchell改以女裝示人。

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內藏女人心

離婚時，ryuchell曾公開表示自己的內心是女性，對於成為丈夫，內心就必須成為一個男性而感到痛苦，獲得妻子的理解後離婚，正視自己內心的想法，一家三口以「新的家族形式」繼續一起生活。

後來，ryuchell被外界質疑離婚是為了想要談新戀情，還遭批評「逃避做為父親的責任」，而他疑似因受不了網友狙擊把原本逾百萬人追蹤的社交平台改成私人帳號。

ryuchell直到身亡前都常在IG更新近況，甚至7月11日還為5歲兒子慶生，沒想到今日卻傳出不幸消息。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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