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【大學課程】港大人文及數碼科技文學士　助學生掌握數碼技能提升優勢

社會 00:00 2023/07/13

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

（中）大學助理教授及文學士（人文及數碼科技）課程總監Dr. Anya Adair。（梁偉榮攝）

香港大學文學院去年新推出的文學士（人文及數碼科技）課程。大學助理教授及文學士（人文及數碼科技）課程總監Dr. Anya Adair指，去年共有25個學生入讀課程，展望今年可收到50個學生。

課程通過實習、體驗式和專題式學習等，結合人文學科知識和數碼科技技能，亦是世界上為數不多的擁有人文和數碼科技學士學位的大學之一。學生將在首兩年修讀不同的基礎科目，包括由文學院及其他學院提供的科目，如電腦程式設計、歷史等。學院的優勢是Dr. Anya Adair指，溝通、分析評估等技能是人文學科生的優勢，惟現時科技發展急速，面對人工智慧的興起，不少學生擔心各行業變化巨大，甚至某些工作可能會過時。而課程可訓練學生具有批判性和創造性思維，並掌握未來所需的數碼科技技能。

人文及數碼科技文學士課程一年級學生何傑成，曾為法國五月藝術節—虛擬凡爾賽宮之旅擔任導賞員，為本地中學生舉辦導賞團。利用VR和3D掃描技術，通過多媒體和互動的形式介紹凡爾賽宮的變遷、歷史等。被問及選擇課程的原因，何指自己本身對歷史語言方面十分感興趣，但考慮到文科學位課程，社會競爭力較低，所以選讀文理兼備的課程，讓自己「兩邊都有選擇」。

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記者：楊佩瑩

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