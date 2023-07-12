【高官訪京】夏寶龍接見陳茂波　支持香港持續提升經濟發展動能

▲ 陳茂波與夏寶龍會面。（政府新聞處圖片）

正在北京訪問的的財政司司長陳茂波，早上獲國務院港澳辦主任夏寶龍接見，夏寶龍在會上表示，中央支持香港繼續在「一國兩制」下充分發揮其獨特地位和優勢，保持良好的國際營商環境，持續提升經濟發展動能，為國家的高質量發展作貢獻。

陳茂波向夏寶龍主任詳細滙報了香港最新的經濟和民生情況，以及在鞏固和提升國際金融中心地位的策略和工作，包括進一步深化互聯互通、推動資產管理業務的發展、促進普惠金融等，以及在今年下半年將舉行的大型國際會議的籌備進展。

▲ 陳茂波參觀零售商。（政府新聞處圖片）

下午，陳茂波到訪一家零售雲解決方案服務商，了解相關服務如何利用大數據、雲端運算和人工智慧等技術，助力零售商進行數碼化轉型，提升營運效率和消費者體驗，並介紹香港作為拓展國際業務基地的優勢。

陳茂波亦到訪了一家衛星製造和提供衛星互聯網解決方案的企業，參觀其研發中心和新一代衛星產品，了解民用前沿航天技術的最新發展。

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責任編輯：趙居逸