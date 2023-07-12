【控煙諮詢】湯修齊：仍希望禁止向2009後出生的人士售賣煙草產品　報販協會指生意急跌反對加稅

▲ (曾耀輝攝)

政府發表《控煙策略諮詢文件》，就增加煙草稅、禁止向某一日期後出生的人士售賣煙草產品等意見諮詢市民，諮詢期至9月30日。

吸煙與健康委員會主席湯修齊歡迎諮詢文件的方向，指極力支持擴大法定禁煙區範圍。他認為學校、醫院、老人院中心設施外的10米範圍應該禁煙，亦支持禁止「邊行走邊吸煙」。被問到會否擔心執法有困難，湯修齊表示，收到很多有關「邊行走邊吸煙」的投訴，指市民在行人天橋、繁忙的街道等避無可避，認為好的法例不應該因為可能有爭拗，或執法上有考慮不立法。

至於禁止向某一日期後出生的人士售賣煙草產品，湯修齊指委員會維持建議以2009年出生為界線，希望最終達致「無煙香港」的目標。但認為可先不斷提高合法買煙年齡，例如由18歲提高至21歲，同樣能達致截龍效果。

湯修齊又對2025年達到吸煙率降至7.8%的目標審慎樂觀，認為目標雖然有挑戰性，但有信心透過公眾教育、多項強而力措施多管齊下，達到目標。

報販協會：報檔整體生意已急跌近五成 強烈反對再加煙稅

香港報販協會表示，報販業界對政府加煙稅表示強烈反對。他表示，報檔整體生意已急跌近五成。早前報販業界和不少團體多次指出，在吸煙率偏低和私煙猖獗的情況下，再度增加煙草稅無助進一步控煙。我們對於有團體繼續妄顧現實，非但沒有檢討現行措施利弊，反而繼續盲目向政府施壓要求再度增加煙草稅感到十分遺憾。

長遠煙草政策關注組則表示，就海關緝獲非法私煙的數字來看，今年截至7月8日，有關數字已高達4.31億支，市值超過14億元，私煙流入量明顯增加。關注組認為再加稅也無助控煙，反憂慮促使部分人從黑市購買私煙成為常態。

諮詢文件中詢問是否贊成禁止向某一日期後出生的人士售賣煙草的倡議。關注組重申，該等政策未曾在其他地區實施並證實有效，控煙效果成疑，反而會進一步催旺私煙市場，尤其考慮到香港與內地邊界長、人流多的獨特因素。有關建議措施顯然沒有經過深思熟慮，亦沒有科學或研究數據支持其實際效用，政府絕不應在此前提下進一步剝奪成年消費者的選擇權，促使部分人從黑市購買私煙成為常態。

港大醫學院歡迎政府公眾諮詢 盼及早達至零煙世代

香港大學醫學院歡迎政府開展「活力健康 無煙香港」的公眾諮詢，提出多項控煙新措施徵詢意見。醫學院過去廿年，持續從學術研究角度發現吸煙對個人健康的害處及對公共衛生的威脅，並先後倡議多項控煙政策措施，及致力協同社會各界推廣及宣傳吸煙害人的公眾教育。醫學院期望，通過今次諮詢，社會各界能凝聚更大的共識，一起解決吸煙對市民健康的長期影響，及早達至零煙世代。

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記者：陳展棋



