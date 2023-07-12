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【牙科服務】政府不要求牙科畢業生於公營機構服務一定年期　指考慮到對業界造成影響

社會 22:20 2023/07/12

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醫衞局早前諮詢牙醫業界，建議規定牙科畢業生在公營或指定機構實習1年和服務2年，以紓緩公營系統牙醫不足的問題。當局向立法會提交文件指，業界非常關注一刀切實施規定對業界做成的影響，包括影響私營界別的人手供應，當局認同私營界別人手短缺亦會影響市民接受牙科護理服務的機會，因此現階段不會規定牙醫必須在公營界別全職服務一定年期。

醫衞局早前諮詢牙醫業界，建議規定牙科畢業生在公營或指定機構實習1年和服務2年，以紓緩公營系統牙醫不足的問題。當局向立法會提交文件指，業界非常關注一刀切實施規定對業界做成的影響，包括影響私營界別的人手供應，當局認同私營界別人手短缺亦會影響市民接受牙科護理服務的機會，因此現階段不會規定牙醫必須在公營界別全職服務一定年期。

另外，當局建議修例，增設有限度註冊和特別註冊的途徑，引入非本地培訓牙醫。對於業界關注相關牙醫是否可一律在指明機構受僱5年後，豁免參與部分或全部許可試考核，當局表示會審慎探討。

當局指，本港一直面對牙醫短缺問題，截至去年年底，本港有2700多名註冊牙醫，大約相當於每1000名人口有0.37名牙醫，落後於世界上不少經濟體。根據早前的推算，本港牙醫人手短中期內都會短缺，直至2040年才有望紓緩。

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責任編輯：陳展棋 

 

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