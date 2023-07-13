【特首答問會】議員問有否政策吸引亞洲歌手來港開演唱會　李家超：場地方面要加把勁努力（不斷更新）

▲ 行政長官李家超出席行政長官互動交流答問會。（陳靜儀攝）

特首李家超今日早上十時半到立法會出席互動交流答問會。

第二場行政長官互動交流答問會今日舉行，新制度下，議員可提問，也可只表達意見，特首李家超亦提前公佈三個問題打算諮詢議員，包括：

第一個議題：文化藝術產業發展。國家支持香港建設成為「中外文化藝術交流中心」，香港有中西文化滙聚優勢及廣泛的國際網絡，有世界級的文化藝術設施，例如故宮文化博物館和M+，也恒常舉辦世界級的文化盛事，例如Art Basel。香港如何發揮這些優勢，推進文化藝術產業發展？如何鼓勵文創投資與本地創作單位的對接和合作，培植本地文化藝術創業者開拓市場？推進「文化自信自強」，內容和優次應如何？

第二個議題：法治人才。香港有良好的法治制度、人才和素養，與世界普通法接軌，是否可以利用這些優勢，建設成為「中外國際法律人才培訓基地」，發揮好香港在法治方面，聯通國家和世界的獨特優勢和地位？如何落實這目標？

第三個議題：應急安全。香港的跨部門應急部隊有良好技術、經驗和訓練，但在硬件方面，香港的資源始終有限，內地城市在這方面不斷強化，更有大型打撈船、起重裝備等豐富資源。香港是否可發揮自身優勢，與大灣區內地城市建立一個聯防聯控、優勢互補的聯合應急機制，並在聯合機制下，運用重大和專業應急裝備，提高防災減災救災及重大突發公共事件處置保障能力？

【12:00】

李家超在總結發言表示，今次是第二次，繼續開創愛國者治港行政主導雙適應下你的治港價值，會和團隊深入探討作施政考慮。要發揮愛國姐治港，有三個重要元素，團結做事；凝聚共識；看問題是掌握好系統觀念。他指系統觀念主要有三點，要把握好五個關係，全局、局部；當前和長遠；宏觀微和觀，主要矛盾和次要矛盾，特殊和一般關係；看事時通過歷史看現實，透過現象看本質。

【11:50】

民建聯周浩鼎圍繞建議，如何將香港建設成中外法律人才培訓中心，疫情已經有我國外交人員，來香港大學的法學院接受國際法培訓，如果香港得到外交部指導協助，可以繼續辦國際法培訓，針對一帶一路友好國家，讓他們的政府人員來香港接受國際法培訓。他認為，如果做好政府人員外交人員培訓，能夠建立聲譽。

【11:10】

法律界立法會議員林新強稱，香港有良好法治制度及人才，不過，他指出香港法律的教育和律所營運模式，急需要改革，才可以提升競爭力，教育方面香港缺乏統一法學專業證書收生及考試標準，學額不足令一半大學畢業的學生成為律師，統一標準進展緩慢，律師事務所、大律師新生有錯配。

李家超指其他領域都有聽到、值得探討，香港整個法律從業員提升本身能力，希望林新強多提供資料，讓大家一起努力工作。他指律師會有努力，近期有進展，希望共同加把勁。

【11:05】

李家超在第二節開場發言表示，香港在法治方面有很多建樹，例如擁有良好的發展制度，香港普通法制度和世界接軌，不少國際法律組織在香港落戶。

他指，特區政府就不同緊急事故，已經制定應變計劃，例如天災應變計劃、大亞灣應變計劃、香港境外緊急應變計劃等。

【11:00】

工聯會郭偉强指，由於輸入外勞和人才政策關乎每一個行業，相信任何範疇都可以提出問題。得悉政府在各大人才清單前的諮詢，諮詢了89個團體，但無一個是工會。工聯會支持振興經濟，但現時高中低層全天候開放輸入外勞，無得到社會共識。

郭偉强稱，有關政策已經「米已成炊」，着眼點會再如何做好，如何減少人力資源政策對本地僱員造成疑慮和影響，加強解說，要防止剝削濫用的情況，問及特首是否同意？

李家超表示，非常重視勞工權益，特別本地。他強調，輸入勞工政策，一定本地就業優先，重視本地培訓，增加再培訓，增加培訓額，不是大量的名額。他強調，是「非長期措施，有限額，批一個入一個。」

【10:55】

選委界譚岳衡用普通話問，對中資企業對推動中外文化交流中心有甚麼期望？

李家超指，感謝譚岳衡讓他有第一次在立法會講普通話的機會。他指對中資企業，對建港有很大期望，包括在資金、網絡、人才方面。看到中資企業很有作為，包括演唱會和展覽。他問對方，中資企業在人才等方面有甚麼優勢，有助推動

譚岳衡認為，中資企業要將中外資源，尤其是內地的文化資源邀請到香港。中資企業要加大對本港文創企業的金融支持，包括引入內地有規模的文化基金。

【10:45】

民建聯鄭泳舜問文化和旅遊如何結合？

李家超表示，將文化旅遊體育，放在同一個局就是希望協同效應。他提到，香港有很多博物館，有很多新的旅遊線路，如綠色旅遊，抗戰歷史路線，郊野公園、地質公園等。

他又提出，旅遊要與大灣區共同發展，例如「我鍾意打功夫，我喜歡佛山」，推廣「一程多站」，將旅遊影響力擴散到全世界。

【10:40】

李家超表示，第一節主題「文化藝術產業發展」是按二十大報告，的第八章，要推進文化自強自信，提升文化軟實力。

第一位發言是九龍中議員楊永杰，八九年代香港潮流文化中心，影響整個亞洲，通關後，香港不斷有演唱會舉行，不同的人來聽張學友和林俊傑演唱會，香港有這樣好的優勢，是否有策略和政策去推進，吸引華語歌手去香港舉行演唱會？從而帶動旅遊業和文化產業。

李家超表示，同意在演唱會方面，在推動整個文化旅遊發展非常重要，鄰近地區舉辦演唱會非常受歡迎，香港場地方面要加把勁努力。在推動不同領域，文化藝術創作，有很多基金和資助方法，如電影有電影基金，有不同政策優惠。

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記者：區綽彥