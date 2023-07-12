【移民加國】加拿大撤工作移民學歷限制　移民顧問料合資格倍增

▲ 加拿大「救生艇計劃」Stream B下月放寬，涵蓋其他工作簽證及取消學歷限制。

全球多國正積極「搶人才」，加拿大最新宣布放寬港人「救生艇計劃」移民資格，撤銷「B類工作移民計劃（Stream B）」要5年內在專上院校畢業的學歷限制，港人只要在加拿大工作滿1年，即可申請永久居留身份，意味更多港人合資格申請移民加拿大。加拿大移民部長表明，目標在2023至2025年吸引145萬名新移民，料可補充當地勞動力短缺。有移民顧問今早（12日）已接獲數十至逾百人查詢，形容是次放寬較大，料合資格人數倍增。

新安排下，在加拿大有1年工作經驗的港人透過救生艇計劃申請永久居留時，不再需要提供學歷證明，受惠的包括持有開放式工作簽證、工作假期簽證或其他工作簽證的香港人，8月15日起生效。

加拿大移民部長Sean Fraser形容是新安排是「雙贏」，既可支援有需要的香港人，亦可以讓加拿大企業獲得具經驗人力，補充當地勞動力短缺，目標在2023至2025年吸引145萬新移民。而截至4月30日，經救生艇計劃成功申請永久居留權人數為3,122人，其中2,358人經Stream A申請、764人經Stream B申請。

8‧15起生效 冀吸145萬新移民

環凱移民顧問有限公司移民項目（營運）總監詹少玲向本報表示，宣布放寬後，今早收到20至30個相關查詢，形容「比平時多好多」。她解釋，Stream B申請人只需在加拿大工作滿1年便可申請居留權，是較簡易方法，故一直很受歡迎，形容是次放寬屬比較大的讓步，「之前要畢業5年內才可經Stream B申請居留權，現在畢業10年內都可以申請OWP（開放式工作簽證）去行Stream B申請居留權，個Pool（合資格人數）double咗都幾大」。

詹少玲續指，新修訂容許更多工作簽證申請居留權，舉例不少正循Stream A在加拿大讀書的港人，其伴侶料在放寬後可申請工作簽證，在當地工作1年以申請永居。惟她強調，港人在當地「一定不易搵工，因為無local（本地）工作經驗」，提醒有意申請港人要有「馬死落地行」的準備，或需由低做起，如從事資訊科技工作需要有更多實戰經驗。

填補勞動力 料非納任何年齡層

胡康邦移民顧問公司首席移民顧問胡康邦亦表示，多了不少人查詢，惟他強調，是次修訂是針對當地人口老化問題，以吸引20至30多歲的年輕人填補工作人口，留意到多港人誤解任何年齡層人士均可透過Stream B申請永居，提醒即使以工作假期（working holiday）簽證申請居留權，亦不可超過30歲。

亦有移民顧問稱措施公布後，今天一個上午已經收到過百人查詢。移民顧問羅立光坦言這計劃很吸引香港人，「你毋須投資、直截了當，打工很快便可以。」評審時間亦較快，已有申請其他移民類別客人，考慮轉去申請。

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記者：鄧凱文