【移民加國】升學顧問料更多年輕家長移民　校長評估退學潮稍遜早年

▲ 有升學顧問預計，撤銷學歷限制會吸引更多年輕港人舉家移民加拿大。（資料圖片）

加拿大向來是本港學生升學熱門國家，有升學顧問認為目前移民潮未止，料加拿大放寬移民限制後，所需年期比英國BNO護照「5+1」移民計劃更短，預測會吸引更多年輕港人舉家移民加拿大。有中學校長則估計，新措施引發的移民退學潮，不會似早兩年般誇張。

紛查詢取消課程 要求退款

國際海外升學中心總監黃燕雯表示，日前舉行的國際教育及職業展覽，仍接獲大批中小學家長查詢海外升學，主要涉及英國及加拿大，人數多於往年，形容「一直都好多人走」。

她指出，加拿大最新放寬循Stream B申請港人，只須在當地工作滿1年便可申請永久居留，比英國目前要求BNO計劃要求的5年持續居留更短、更吸引。她相信，措施會吸引部分已畢業超過5年的年輕港人家長，毋須重新讀書以符合學歷要求，即可帶同年幼子女舉家移民加拿大。

黃透露，今日已接獲個別家長查詢，打算取消早前為子女報讀的加拿大大學或碩士課程，她更得悉有計劃循Stream A移民、已報讀課程的港人立即致電顧問要求退款，打算改循Stream B申請永久居留。惟她提醒有意移民港人，多倫多及溫哥華等熱門城市生活費高昂，「基本上要有Master（碩士學歷）先可以有競爭力」。

中學校長料退學潮 遜早兩年

中西區聖士提反堂中學校長麥偉麟相信，措施仍會吸引部分本身持有大學學歷的人士考慮移民，但據該校數據，本學年內退學人數已較上學年少，加上港人在加拿大相對較難尋找工作，相信所引起的影響不會似早兩年般大，「好立心要走的，有BNO已經會走。」

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記者：馮琪雅