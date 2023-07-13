【東張西望】金融港男婚後不久人間蒸發　內地妻攜子尋人露宿梯間【有片】

▲ 《東張西望》

昨晚（7月12日）的《東張西望》，講到鄭小姐帶著小朋友流落街頭，更被奶奶趕出家門，更需攜著幼子「瞓後樓梯」，原來當中是涉及一段中港婚姻。

內地人鄭小姐在2018年與港人梁先生結婚，誰不知婚後不久，梁先生便人間蒸發，梁太每日帶兒子從惠州到香港找丈夫。

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丈夫人間蒸發

鄭小姐在與梁先生結婚前曾有一段婚姻，在2018年6月開始與梁先生拍拖，一個月後發現懷孕，便在同年10月在內地登記結婚。

梁太透露懷孕後無法外出工作，老公每月也有付3至4萬元家用，一家三口在內地定居。她指梁先生每天下班後會照顧小朋友，一家人又會在周末出去玩。可惜，這些幸福只是維持至兒子一歲多。二人的兒子現時已4歲多，他也指很久沒有看到爸爸。

▲ 梁太的兒子表示想念爸爸。（影片截圖）

丈夫欠債纍纍

本來從事金融行業的梁先生，辭職後選擇創業，可惜受疫情影響，公司生意一落千丈，更是欠債纍纍。

一心想做幸福少奶奶的梁太，遇上丈夫人間蒸發之餘，丈夫的家人也拒絕幫助她。梁生妹夫接受《東張西望》電話訪問時亦說：「我哋自己都有家庭，點幫佢？佢係生係死都冇人知，屋企人都已經唔想同佢有聯繫。」妹夫更指梁生連爸爸的棺材本也不放過，更因梁生欠債，連黑累家人受到騷擾，最終被迫搬走。

▲ 梁先生（影片截圖）

丈夫再度失蹤

在去年7月，梁太再帶同兒子來港「搵老公」，梁生也不願與他們見面。梁生承諾每月付5000元作為兒子的學費、家用，梁太也成功收得一次家用後，梁生就問她取1000元，繼而失蹤。

通關後，梁太多次來港尋夫，但發現單位重門深鎖，所以她被逼與兒子在梯間露宿。

▲ 梁太與兒子在梯間露宿。（影片截圖）

梁太獲熱心港人幫忙

《東張》的攝製隊陪同梁太上門「搵老公」，發現單位已經換上新鎖、大門有被曾淋紅油的痕跡、貼有一張「已出售」的通告。

梁太認為兒子是梁生的親身骨肉，對方應該認回兒子，而且生活開支也真的太大，希望老公可以幫忙。

梁太把自己的經歷在網絡上公開，結果獲得一名熱心港人義無反顧地幫助她。該名女子指自己在「沙田姊妹群」中得悉梁太的事件，就向梁太提出建議，指她可以報警求助。該名女子又與梁太在長洲尋得梁生的家人，梁生家人只是在窗邊與梁太說話。

後來，梁太的奶奶致電予梁太的朋友，相約在博康邨的單位見面。梁太的奶奶好像是不認識自己的孫兒，又指：「我幫唔到你啊，我自己都無家可歸，衰仔都呃咗我好多錢啊。」《東張》主持陳瑞菱也多次致電予梁生，結果也是打不通。

梁太：其實不後悔

梁太每一次來港也是失望而回，結婚時又太過相信梁生，故兒子出身時，她未有帶兒子來港辦理香港身份證明，自己也未有申請單程證，變相現時自己是「離唔到婚」、兒子在香港是「讀唔到書」。

最後，梁太希望老公可以負責任、照顧家庭，她說：「其實不後悔，因為我老公以前對我真的太好了，就是全世界都會騙你，而他不會騙你那種。現在是……他是小孩的爸爸，兩個人能過就過，愛其實幾乎沒有多少，更多的是會有恨。」

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