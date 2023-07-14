【#你知道唔知道】追求價廉物美好定唔好？億世家品牌理念話你知！ 

每個人都渴望追求高品質的生活，但市場上不少高品質產品價格昂貴，令人產生「高質＝高價」的假象，其實親民價錢一樣可以高質！向來注重個人及家庭生活品質的陳豪之所以成為ecHome億世家的代言人，主要是理解到品牌背後着重細節、追求卓越品質的意念，與他對堅持高品質生活的理念不謀而合！「到底億世家好唔好？」、「厲害之處喺邊到？」下文和你一起拆解一二吧！

以客為本 一條龍服務

億世家作為一間百分百地道的香港公司，在港九新界擁有超過30間分店及網店，一直秉持「以客為本」的品牌理念及服務價值，期望為消費者提供真正價廉質優的產品及「一條龍」服務。

▲ 億世家品牌代言人陳豪向來注重個人及家庭生活品質，他堅持高品質的生活與品牌着重細節、追求卓越品質的意念不謀而合。

公司從產品採購、篩選、技術改良、進口、銷售、售後服務等環節都是100%自主，在設計和質量上不斷進步，達至高規格的安全及品質標準，由外觀搭配以至功能調節均迎合香港人的品味與需求，更提供全面售後服務，包括保養承諾、門市維修及供全港首創折舊換新的貼心服務，為消費者提供實用、時尚、高品質且比市場上其他品牌更價廉物美的產品。近年為緊貼網上消費及互動趨勢，億世家亦投入發展手機應用程式，短短兩年間億世家APP會員已超過60萬，全力實踐O2O加強與顧客的互動，提供更完整的消費體驗。

「Trade-In」折舊換新計劃

億世家主力為消費者提供性價比極高的家居、廚房電器及用品，每件產品都經過精心挑選和嚴格的品質控制，並於十數年前已首創旗下任何一間分店均提供維修貨品交收服務，致力為用家提供高標準的生活便利。同時間，億世家亦關注環保議題，提倡可持續發展，減少對環境影響，首創的折舊換新計劃便是一個好例子，鼓勵億世家APP會員物盡其用，共同保護環境：凡購買億世家電器產品3年內可獲退還30%作折舊換新折扣，用以購買其他產品；又或者30日內全新未用、沒有損壞及配件連包裝完好的億世家產品，則可任換其他產品；購買30日內已使用的億世家產品，只需保留配件連包裝外盒，可選擇退還50%作折舊換新折扣，用以購買其他產品。計劃不但為用家提供更全面及完善的售後服務，亦能加倍提升對客戶的保障及產品的使用體驗，使致億世家成為積極履行社會責任的綠色企業。

「Trade-In」折舊換新計劃：https://www.echome.com.hk/page/Trade-in

▲ 億世家折舊換新計劃鼓勵APP會員物盡其用，共同保護環境。

如有任何產品購買或售後服務的查詢，用家亦可以隨時透過億世家的Facebook、WhatsApp或電話熱線與客戶服務員聯絡，團隊會秉持專業和負責的態度，確保每一位消費者能夠享受到優質的購物體驗。因此若問「億世家好唔好？」，建議親身一試其產品與服務就知道！

五大熱賣產品試一試

家電組合配搭得宜，絕對有助提升生活品質！億世家便提供到不同的高質家居、廚房電器及用品，幫助營造一個理想舒適的安樂窩！針對近年大眾的衛生意識提升，追求家居整潔衛生，億世家推出「VC150W - 雙滾刷強力無線吸塵機」，以電動雙絨毛滾刷吸頭及數碼直流無刷BLDC摩打，配合多向性刷頭轉動設計，可以高效吸附地板微細灰塵，全面清潔家居每個角落，再經雙重過濾系統過濾到99.95%小至0.3微米的微塵及微粒，排出潔淨空氣。吸塵機所使用的高效能鋰離子電池支援強效吸力約15分鐘及標準吸力約30分鐘，用畢後可更換電池持續吸塵，或使用掛牆充電裝置，收納吸塵機同時進行充電，節省空間及時間。

▲ 億世家推出「VC150W - 雙滾刷強力無線吸塵機」，高效吸附地板微細灰塵，全面清潔家居每個角落。

來到炎炎夏日，時晴時雨的不穩天氣下，更要確保家居時刻通爽。億世家「SFBL21 - 噴射式無葉座地風扇」以12段風速調節及獨特風道設計帶來均速、柔和的強勁風力，送風距離更可遠至7米，有效促進家居空氣循環。其配合HEPA H13高效濾網、防塵網雙層設計、活性碳顆粒濾網及負離子潔淨功能，更有效阻隔PM 2.5懸浮粒子*、小至0.3微米(μm)的污染物質達99.97%*，潔淨室內空氣同時吸附異味。風扇體積亦非常小巧慳位，機身底座闊度只有約24cm，非常適合香港面積較小的家居。

▲ 億世家「SFBL21 - 噴射式無葉座地風扇」帶來均速、柔和的強勁風力，有效促進家居空氣循環。

家居整潔企理，自不然令人想多待在家中打機煲劇或自煮料理。要入得廚房、出得廳堂，少不了億世家「MSM800W - 冷熱烹調破壁攪拌機」，冷熱烹調一次搞定，採用大容量1.75L的耐高溫玻璃攪拌杯、5大冷熱自動烹調模式及高速摩打，一次過容納多種食材之餘，攪拌過程亦快速順暢，讓食材變得細緻，方便煮出多款中西美味佳餚，包括湯水、豆漿、糖水、健康糊、果汁、沙冰、奶昔等，安在家中輕鬆享受一趟美食之旅。

▲ 億世家「MSM800W - 冷熱烹調破壁攪拌機」，冷熱烹調一次搞定，安在家中享受美食之旅。

飽餐一頓後也好，下班回家抱頭大睡也好，每天睡前使用億世家「FFSM800 - 摺疊加熱按摩足浴盤」泡一泡腳，疲勞盡消，安睡又養生。其採用DPS加熱系統，比一般PTC加熱更快，可設定定時開關、泡浸時長及調節足浴水溫介乎35-48℃範圍，加有雙沖浪式出水設計，有助加強暖水循環流動及加熱，足浴時熱力更平均，配合4組預設足浴模式及6組自動按摩滾球，幫助全面按摩腳底。另配備水中殺菌的臭氧功能、IPX4防水級別及防過熱、防乾燒及自動關機保護功能，讓人安心足浴、按摩。摺疊時高度只有約14cm，存放亦方便，充分節省家居空間。

▲ 用億世家「FFSM800 - 摺疊加熱按摩足浴盤」睡前泡腳，疲勞盡消，安睡又養生。

也別忘記洗澡後、睡覺前或出門前，都可以用億世家「HD1700R - 1700W 負離子風筒」快速吹出自然柔順的髮絲。其配有負離子技術、2段風速及4檔溫度選擇，能幫助髮絲減少靜電、柔順健康，髮型更持久，可謂居家打造髮型的必備法寶，看過陳豪用後的自信眼神，僅用一秒便為你解答「億世家好唔好」！

▲ 億世家「HD1700R - 1700W 負離子風筒」能快速吹出自然柔順的髮絲。

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*由HEPA濾網原廠根據EN1822-3測試所得。

（特刊）