【遇溺意外】男童遇溺大人從身邊游過渾然不知　小兄弟變身救生員即跳入水營救

▲ 7歲男童泳池遇溺，大人從身邊游過渾然不知，小兄弟變身救生員即跳入水營救。

天氣炎熱，不少家長都會帶小朋友去泳池游水消暑，但一定要注意小朋友安全，避免發生意外。近日，美國一名7歲男童在泳池中玩耍時不慎遇溺，1分鐘後一對小兄弟發現，並立即跳入泳池中救人，所幸進行急救並送往醫院後男童已無大礙。

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綜合外媒報道，美國密西根州一名7歲男童Griffin Emerson在公寓附設的游泳池中玩耍時，突然將手臂上的浮具脫下，試圖單憑自己的力量游泳。未料，因不熟悉水性不慎遇溺，立即沉入水中。

從監控畫面中可見，當時一旁的大人徑直從他身邊游過，對此渾然不知，而原本在池邊的12歲Noah Roche和他8歲的弟弟Weston Woods發現Griffin溺水，隨即跳入水中進行施救。

將Griffin救上岸後，他的母親立馬衝至身旁並對其進行CPR（心肺復甦術），現場的民衆幫忙報案求助。所幸幾秒後，Griffin恢復了生命跡象，緊急送院後36小時内便康復出院。

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事後，小兄弟在接受媒體訪問時透露，當時看到Griffin在水中覺得不太對勁。

我看到他在泳池底部，我不知道他是發生意外還是在水裡玩甚麽，所以我讓弟弟潛入水中看看他是否安好。

而Griffin的家人也對這對小兄弟表示讚賞和衷心的感謝，兩位年輕救生員英勇的行為也獲得了警方的讚揚。

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責任編輯︰羅嘉欣