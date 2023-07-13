【移英生活】移英港男求醫需廣東話翻譯　呻港人不團結向英政府爭取寧願Google

▲ 人在異鄉，是很多時都需要幫忙。

自從英國政府推出港人BNO簽證計劃後，很多港人都選擇移民當地，不少是為了下一代能夠有更好的教育，但整家移民都會帶同老人家或上了年紀的人士，醫療服務因而大增，但很多中、老年港人都不諳英語，有港男就在網上大呻，在英國求醫時，很難才找到廣東話翻譯員陪同，反之印巴籍的移民就有英政府提供的免費翻譯員服務，大呻港人不團結，不向英政府增取福利。

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港男在Facebook「英國香港人生活交流區」群組發文，指自己每次要求翻譯服務都被人諸多藉口，當找到有翻譯服務陪睇醫生，翻譯員則表示「政府根本就冇撥錢比廣東話翻譯，我哋港人想要個廣東翻譯都難過登天」。他直言若非港人同事告知，他自己都不知道有免費翻譯服務提供予港人，甚至去哪裡都可以要求翻譯服務，不論是真人面對面或電話聯繫都可以。他分享「而家每次去照X光又好，做物理治療都好，甚至睇牙都有翻譯陪住，覺得都幾好、好專業」。

各家自掃門前雪

他指港人寧願google翻譯估估下都不願意幫手去要求翻譯服務，故而英國政府都沒有為港人在這方面增加社會資源和工作機會。反之印巴籍的移民就團結得多，向英政府爭取，變相提供了不少就業機會。他感慨地說:「就算是幾十年前嚟英國的港人華人一樣自掃門前雪」。

根據資料，英國政府為了保障不同國家語言的病人看病，國民保健署（NHS）為大眾提供免費翻譯服務。有需要人士只需於預約時，要求雙語翻譯服務，署方便會安排翻譯人員陪同病人見醫生。

有網民回覆指，

我在香港時在醫院工作，也是專業的雙語翻譯人員。見到英國有得考醫療傳譯人員證書，就報考，但廣東話一直開唔成考試，只得普通話考試。英國考試局職員打電話俾我，同我講過去十幾年廣東話只成功開考幾次，因為平常無人申請廣東話翻譯服務，只有申請普通話翻譯，所以叫我改考普通話翻譯。

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責任編輯︰王明芳