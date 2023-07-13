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【消費券2023】恒基七大商場推出「消費券3重至激賞」　每日可獲最多共$1,950電子禮券

休閒消費 11:08 2023/07/13

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

恒基七大商場推出「消費券3重至激賞」。

為響應第二輪消費券於7月16日發放，恒基地產旗下H·COINS綜合會員計劃，將於同日強勢推出「消費券3重至激賞」，與全港市民一同迎接開心購物樂！

於推廣期內，H·COINS會員只需以任何電子支付方式（包括：AlipayHK支付寶、八達通、Tap & Go拍住賞、WeChat Pay、PayMe、BoC Pay）即日消費滿指定金額，每人每日可獲最多合共$1,950電子禮券，為消費券加倍增值！

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【靚太安樂窩】懶人必學零失敗5大高質食譜　10分鐘神還原高級餐廳味道

活動由7月16日至8月31日（或換完即止）進行，H·COINS會員以任何電子支付方式，於恒基地產旗下七大商場（包括：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心、沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊）超過1,000間零售或餐飲商戶消費滿指定金額，親臨消費之商場會員專區或禮賓部，成功登記商戶機印發票及相符的電子交易存根，即可輕鬆賺取「消費券3重至激賞」的獎賞！

可換領電子禮券如下：

1.即日累積消費滿$2,500，即可獲得總值$200恒基地產旗下商場電子禮券組合（包括$50購物電子禮券2張及$50餐飲電子禮券2張）

2.即日累積消費滿$6,000，即可獲得總值$650恒基地產旗下商場電子禮券組合（包括$100購物電子禮券3張、$50購物電子禮券3張及$50餐飲電子禮券4張）

3.即日累積消費滿$9,000，即可獲得總值$1,100恒基地產旗下商場電子禮券組合（包括$100購物電子禮券6張、$50購物電子禮券4張及$50餐飲電子禮券6張）

三大連環獎賞會員專享，每日邊買邊賺，讓消費券加碼增值！上述回贈獎賞名額有限，先到先得，送完即止。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

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責任編輯︰陳珈希

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