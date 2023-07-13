【STEM】元朗信義中學舉辦STEM EXPO     讓學生發揮科技創意培育下一個達文西

▲ 基督教香港信義會元朗信義中學舉辦的STEM EXPO，讓同學發揮創意及學習科學精神。

傳統教學是老師傳授知識給學生，但隨著時代的轉變，科技應用更為重要，近年相繼有ChatGPT及AI(人工智能)面世，學校愈來愈強化STEM，位於天水圍的英中名校基督教香港信義會元朗信義中學，日前舉辦了STEM EXPO，讓學生展示自己研發的產品並向老師同學介紹，學生們都花了一整個學年去製作，除了成品外，當中學到STEM的精神對他們日後出來社會工作更是一生受用。

元朗信義中學近年積極推動STEM，同學在疫情期間參加了OTIS 奧的斯電梯（香港）有限公司舉辦的Made to Move Communities國際大賽，勝出並獲得了20萬港元獎金，師兄姐則將獎金留給學校作發展STEM用途，學校亦好好善用這筆獎金，用來購買模擬飛行器及機械人等高科技設施，讓學弟妹一嘗當機師的滋味。

發明靈感來自改善生活

當中就讀中三的林嘉欣和鄭家珍同學，以及中一生王樂知同學就分別研發了Calling Lamp、Umbrella Dryer及Marty the Robot，而當中的三個產品靈感來源都是為了改善學校及社區生活為目標。林嘉欣同學的Calling Lamp觀察到同學在午休時找老師，中央廣播會騷擾其他老師處理事務，老師亦有機會錯過同學的呼喚，所以研發了Calling Lamp解決這個問題，同學們只需要觸碰感應環，就可以用暖光去呼喚老師，用一個安靜及方便的方式去找到老師。

▲ 林嘉欣同學(左起)、鄭家珍同學及王樂知同學展示自己的發明。陳慧安攝

而鄭家珍同學研發的Umbrella Dryer就是觀察到下雨天，收傘時雨水會弄濕地下，要麻煩校工去清潔，師生會容易意外滑倒，另外她發現商場的雨傘膠袋是極不環保，希望通過這個發明去改善。而整個發明第一層是毛巾可作吸水之用，下層是風扇，作品的物料更加是用學校裝修餘下的廢料去製作，除了廢物利用外，更是極度環保。

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在研發的過程中，鄭家珍同學表示學會了勇敢去克服挑戰，面對困難挫折一再嘗試，深深感受到STEM精神。而鄭家珍同學雖然是女孩子，但當製作Umbrella Dryer時「巾幗不讓鬚眉」，拿起電鑽、電鋸動手去做，

trial and error(反複試驗)令我學會不是只是運用在Science或STEM方面，不同學科都可以用到，個人成長都有提升，加強了團體合作精神。

作為3位同學中年紀最輕的王樂知同學，雖然只是中一，但介紹自己作品時頭頭是道，她從機械人領養計劃領回來的機械人Mia Robot，就結合了編程、創意及視藝於一身。本身是芭蕾舞蹈員的她，將發明融入生活，利用編程製作一些指令，賦予Robot獨特的個性，更為它製作舞衣，原來STEM不單是科學，更學習藝術及創意。

王同學表示，有一些同學在小學階段已經學懂了編程，為了追趕進度，在過程中她不停請教老師，當她看到機械人Mia時，感到極大滿足感，「困難一定有，給自己一個挑戰。」

▲ 元朗信義中學舉辦STEM EXPO，取得圓滿成功。(陳慧安攝)

STEM EXPO傳承師兄姐精神

同學的成就，除了自身的努力外，最重要是有良師指導，科學教育學習領域統籌何雋彥老師，他指出Science Extension科學延伸科，起源就是有些師兄師姐，在疫情期間做一些設計及產品出來，結果在OTIS的比賽上勝出，他們研發的產品，可以解決社區問題，比賽的概念很好但參與人數很少，我們就希望課堂裡面都實踐這些概念，讓同學去嘗試，我在科學延伸科教同學不同範疇知識，包括工程物理學、生物科技、環保，令到他們可以研發出產品去解決一些社區問題；另外STEM EXPO亦帶出另一個重點—傳承，模擬駕駛器、ROBOT都是用獎金去買，令到師弟妹都可以發揮自己才能。

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何老師表示，學習STEM的好處就是要動手做及跟同學合作：「合作在社會上很重要，就算再厲害的人，一個人做是做不來的，想培養他們一些技能，包括Presentation Skill及思維，最重要是關心身邊事，很多Project，都是緣於減低學校某些人負擔，垃圾收集機，是想減低工友的負擔，因為有些工友有一定的年紀，不想她們彎腰，勞損，製作一些工具出來，用關心學校的層面去設計這些產品，去培養他們的同理心。」

▲ 學生從研發產品的過程中，增強了溝通技巧及團隊精神。陳慧安攝

培養下一個達文西

陳耀明助理校長則希望為社會培育下一個達文西( da Vinci)，眾所周知達文西有着「不可遏制的好奇心」和「極其活躍的創造性想像力」的人，陳助理校長說:「一般老師給功課答案只是對錯，其實人生裡面沒有絕對及既定的答案，我們要製造一些場景，創意去解決。達文西創意大膽、天馬行空，想像到很大的鐵雀仔可以飛上天空，成就了將來的飛機，同學是不是都可以有這樣的熱情呢？創意本身來沒有對錯及勝負。」

他續指，學校重視「樂學」，為了讓學生快樂地學習，以Happydemic為主題，透過科技去想方法改善生活，鋪排上有工程部份、編程、DNA、AI及big data，亦有跟理工大學及外面的專家保持聯繫，令同學發揮創意。他指在過程中於同學身上學識了upcycle，就是將一些廢料變成有用的工具去幫人，不是Recycle，而是upcycle，比Recycle更行前一步。他又觀察到女孩子用電鑽及駁電線，以往這些都是男孩子的強項，他見到後都有所得著「不要用既定形象去限制自己，我都不應該限制自己」。

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而擔任STEM發展總監的黎國昌老師補充說:「STEM 是一整代人的事，不是只是理科生專利，什麼科都好，都適用這些範疇，都好好利用STEM改善生活、改變世界。」對於未來，三位老師均指，會繼續舉行STEM EXPO，下年電腦初中課程更會進行革新，務求教育學生駕馭科技，成為未來領袖。

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記者：陳麗薇