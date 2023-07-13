曾揭鍾培生父子秘密袁嘉敏避走法國　Candy自爆胸部劇痛入養和檢查

▲ 選港姐入行的袁嘉敏（Candy）自爆身體出現劇痛。

選港姐入行的袁嘉敏（Candy）之前因揭破鍾培生父子的秘密成為全城焦點，引發「鍾袁大戰」後避走法國。

袁嘉敏現時轉當KOL主力拍攝YouTube影片，她近日自爆睡覺時胸部位置出現劇痛，並到養和醫院看症及照X-RAY片檢查。

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身體產生劇痛

袁嘉敏於社交平台透露自己身體出現問題，她自爆於睡覺時胸部位置產生劇痛，並到養和醫院進行檢查，其後上載X-RAY片及藥物照片。

不少網民擔心袁嘉敏的胸部出現問題，她之後回覆指：「沒甚麼，肺部不適，和一些新冠後遺症吧！」

其實去年，袁嘉敏遠赴法國時不幸確診，她曾表示確診後出現很多後遺症，咳嗽持續一個月，先後服用過中藥或西藥亦未有好轉。

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