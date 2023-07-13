【親親大自然】大埔超級城《星幕下的SUMMER CAMP》 觀星耕作另類露營體驗

新鴻基地產(新地)旗下大埔超級城於暑假特意聯乘加拿大立體藝術設計師瑪莉莎，在逾1,500平方呎舞台設計出《星幕下的SUMMER CAMP》， 結合觀星、農作和環保於一身的消閒熱點。

館內有三大打卡熱點，包括「隨心出走露營車」、「創意觀星營」及「夏日水耕營火會」，活動期間更有精彩活動包括「立體星象館體驗」、「水耕苗圃種植工作坊」和「Glamping市集」等，齊齊過一個開心又精彩的暑假！

大埔超級城除glamping主題佈置外，踏入暑假更有一系列消費換領包括「夏日清爽感謝月」、「全城消費日日賞」與及「新地野餐墊」換領等源源不絕的優惠。

最新影片推介

1.「隨心出走露營車」快樂國度露營

大埔超級城為大家準備了一架隨心出遊的露營車，由立體藝術設計師瑪莉莎筆下的角色「心情太陽」充當導遊，帶大家展開一場舒展身心的輕旅行。

「心情太陽」陪伴大家出發到營地，還邀請了好友「治癒小鹿」一起賞花及捕蝶，而「愛美蛙蛙」也是同行好伙伴，陪伴大家共享愉悅的美好時光。大家準備好一起出行了嗎?

2.「創意觀星營」欣賞大自然星象

除了露營車，大家也可以來到「創意觀星營」在帳幕下欣賞大自然星象，「心情太陽」化身天上的星星介紹不同的星空美景，營內有不同造型的可愛咕𠱸讓大家休息打卡，置身室內也可一嘗野外露營時觀星的樂趣，享受片刻的忘憂氛圍。

3.「夏日水耕營火會」圍爐取暖

露營的重頭戲當然是一大班人於營火會促膝談心啦!

喜歡大自然的「心情太陽」及「治癒小鹿」為大家設計了綠意盎然的空間，場內小田園種植天然無添加新鮮蔬菜，享受營火的同時又可感受大自然氣息！

大埔超級城還設有「夏日尋寶站」，讓大家一起享受尋寶樂趣，顧客可於商場內6個不同秘點收集「心情太陽」、「治癒小鹿」和「愛美蛙蛙」印章，集齊印章後即可憑$100即日電子貨幣機印發票於C區顧客服務中心換領HK$20電子餐飲優惠券乙張！

顧客只須於星期六、日及公眾假期在大埔超級城《星幕下的SUMMER CAMP》打卡分享治癒時光，讚好官方facebook或instagram，並把selfie相片加hashtag #taipomegamallcamping上載於個人社交平台，頭100名有機會獲贈精美禮品一份！

4.「立體星象館體驗」享受觀星體驗 寓學習於娛樂

在《星幕下的SUMMER CAMP》內，不但可享受觀星體驗，更有機會自製星座投影儀來學習觀星，齊來窺探大自然的奧秘。

大埔超級城為大家締造多元智能兼富教育意義的體驗 — 小朋友可跟隨專業導師學習觀星簡單技巧，體驗全天域星空，齊齊探討星宿，寓學習於娛樂！The Point會員 (下稱 “會員”) 憑2,000積分或以即日電子貨幣消費滿HK$300，即可參加「立體星象館體驗」一節。

5.「水耕苗圃種植工作坊」即摘即食水耕蔬菜 製作健康料理

大家可以體驗近年流行的水耕苗圃種植的樂趣，由專業導師教授水耕種植的方法，零距離種植品質優良的新鮮農作物，更可帶成品回家，在家中持續發展綠色生活，為地球出一分力。

會員憑2,000積分或以即日電子貨幣消費滿$300即可參加「水耕苗圃種植工作坊」，體驗田園樂趣。

6.「Glamping市集」過百款有機產品琳瑯滿目

由8月7至20日，大埔超級城首次舉辦「Glamping市集」，場內將售賣各式各樣過百款以露營為主題的產品，包括行山服飾、露營背囊，以至露營裝備如户外帳篷、煮食用具和露營桌椅等，產品琳琅滿目，讓大家一次買個夠。

7.「夏日清爽感謝月」暑期熱賣至潮電玩及家電禮品1折、零食$1大割引

大埔超級城於7月22日及29日舉行夏日清爽感謝月，活動分為線上線下舉行，讓大家可以一次過買過痛快。

7月22日的「夏日美食放題」，推出過千件夏日激爽零食及人氣美食，包括朱古力、薯片、蛋糕、啫喱與及曲奇等以超震撼價低至$1即場發售，每人最多可購買5款，每款只限購買1件(先到先得，售完即止)。

而7月29日會推出逾百件潮流家電、生活百貨及美妝產品，以低至1折或者HK$1震撼價換購，會員消費滿指定金額，即可以200積分預留包括PS5遊戲機、 ITSU按摩腳機、DYSON吸塵機、BRUNO 迷你電熱茶壺、APPLE HomePod mini 無線音箱與及Lancome 升級版嫩肌活膚精華等等，聯同場內商戶提供多款精選貨品以多重優惠發售。想在暑假買得精明消費就要把握搶貨機會，盡情購物掃平貨。

8.全城消費日日賞 最多可獲回贈$150

於7月16日至31 日推廣期內，會員憑「預留証」於大埔超級城以電子消費(最多累積兩張不同商戶之即日機印發票)滿$800可換領$50️電子購物/餐飲優惠券；消費滿$1,200換領$10️0️電子購物/餐飲優惠券，讓大家可以邊消費邊賺獎賞！

9.「新地野餐墊」換領

由7月21 日起會員於大埔超級城以電子消費滿$300或以上 (最多累積兩張不同商戶之即日機印發票) ，即可換領商場限定版野餐墊乙張，野餐墊由加拿大立體藝術設計師瑪莉莎設計，既美觀實用又環保。

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