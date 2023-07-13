【鋒菲戀】傳復合9年和平分手引關注　謝霆鋒罕有親口回應戀情

樂壇天后王菲與謝霆鋒在今年3月時激罕十指相扣現身北京機場，而且任在場人士影相、拍片也不抗拒，鋒菲重演23年前「世紀一拖」，力證感情打風都打唔甩。

不過近日網上突然傳出二人和平分手，為復合9年的「鋒菲戀」畫上句號，隨即引起關注，更長據內地熱搜。

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傳二人和平分手

有傳他們翻撻後覺得性格不合，霆鋒愛靜，王菲則好動，在復合的這段日子，覺得對方並非最適合自己，故決定分手做回好朋友。

加上自3月後，這4個月以來鮮見兩人再次恩愛同框出現，王菲被發現偕男閨密及女兒李嫣到四處遊玩，霆鋒則忙於工作，分別到上海、北京及返港公幹，似乎各有各忙。

▲ 網上近日傳二人和平分手。

霆鋒粉碎傳聞

但其實他們自2014年復合至今，期間不時傳「年度性分手」，故今次二人再傳「分」訊，很多網民都抱於懷疑態度。

一直拒談戀情的霆鋒日前罕有親口粉碎「分訊」傳聞：「別久不久拿我們兩個來搞，行不行？走開。」言談間帶點怒氣，只要他們還在一起，各位粉絲不用擔心。

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