【鋒菲戀】傳復合9年和平分手引關注 謝霆鋒罕有親口回應戀情
娛樂 11:11 2023/07/13
樂壇天后王菲與謝霆鋒在今年3月時激罕十指相扣現身北京機場，而且任在場人士影相、拍片也不抗拒，鋒菲重演23年前「世紀一拖」，力證感情打風都打唔甩。
不過近日網上突然傳出二人和平分手，為復合9年的「鋒菲戀」畫上句號，隨即引起關注，更長據內地熱搜。
傳二人和平分手
有傳他們翻撻後覺得性格不合，霆鋒愛靜，王菲則好動，在復合的這段日子，覺得對方並非最適合自己，故決定分手做回好朋友。
加上自3月後，這4個月以來鮮見兩人再次恩愛同框出現，王菲被發現偕男閨密及女兒李嫣到四處遊玩，霆鋒則忙於工作，分別到上海、北京及返港公幹，似乎各有各忙。
霆鋒粉碎傳聞
但其實他們自2014年復合至今，期間不時傳「年度性分手」，故今次二人再傳「分」訊，很多網民都抱於懷疑態度。
一直拒談戀情的霆鋒日前罕有親口粉碎「分訊」傳聞：「別久不久拿我們兩個來搞，行不行？走開。」言談間帶點怒氣，只要他們還在一起，各位粉絲不用擔心。
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撰文 : TOPick柴犬出動