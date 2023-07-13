【積極行善】姜濤香港後援會捐20萬助毛孩　網民大讚：真心欣賞姜糖們

▲ 姜濤的粉絲積極行善。

好人好事！動物救援團體「毛守救援」在昨晚（7月12日）於社交平台貼出姜濤香港後援會的捐款紀錄，並提到：「特此鳴謝 @keungshowhkfanclub 姜濤先生及姜濤香港後援會捐出$200000以用支援流浪動物。」

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捐20萬助毛孩

「毛守救援 PGRS」特意感謝及讚揚姜濤以及其香港後援會捐出$200,000支援流浪動物，並指捐款會用在因烏蠅蟲侵蝕的動物及被虐的動物上。

機構向姜濤、姜糖送上祝福，「願姜濤先生及一眾愛心人仕，一直平安健康。」

姜糖、網民在帖文下留言，「真心欣賞姜糖們」、「我哋會飯隨偶像，尊重所有生命」、「姜糖會跟隨姜濤心意，繼續做善事，讓更多人和事受惠」、「多謝姜濤＆姜糖，從來藝人嘅影響力及凝聚力會有效好多，毛守及毛孩都好值得大家幫忙」。

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姜濤歌迷會籌款

在今年姜濤生日正日，姜濤香港後援會舉辦慈善步行活動、兩大慈善限定店慈善義賣，一共籌得善款$2,080,000。

姜濤香港後援會在社交平台中交代善款分佈，後援會向連「毛守救援 」在內的6個機構各捐20萬，剩餘的88萬則捐予「麥當勞叔叔之家」。

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