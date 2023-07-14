【紅事變白事】33歲新郎與友人慶祝新婚　跳入泳池狂歡竟觸電死

▲ 33歲新郎與友人慶祝新婚，跳入泳池狂歡竟觸電死。

結婚竟變死忌！結婚本是人生之中一大喜事，突尼西亞日前一名33歲新郎於婚禮結束後，與友人於派對上繼續狂歡，期間跳入泳池時竟發生觸電意外，2名友人雖幸運獲救，但新郎卻命喪當場，與新娘天人永隔！

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根據《鏡報》報導，事件發生於突尼西亞首都附近的哈馬馬特市（Hammamet），33歲的新郎卡拉姆巴利（Aziz Karambali）於上周六(8日)婚禮結束後，便夥同一眾兄弟團參加After Party。由於氣氛高漲，新郎後來更與2名友人跳進泳池繼續狂歡，豈料卻樂極生悲。

當眾人正離開泳池時，靠近泳池的一根電線桿似乎發生漏電意外，導致泳池裡有電流，泳池裡3人包括新郎瞬間觸電，其2名朋友最終並無大礙，但新郎本人卻當場死亡。

目前警方仍在調查事故發生的原因，新郎的遺體將會被法醫檢驗以確認死因。新郎妻子事後相當悲痛，並在社交平台寫下和丈夫的回憶；新郎朋友事後受訪表示，婚禮舉行時親友都在場，家人和親戚們離開後，卡拉姆巴利和朋友留下來慶祝，沒想到竟發生意外。

▲ 33歲的新郎卡拉姆巴利（Aziz Karambali）。(網上圖片)

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責任編輯︰羅嘉欣