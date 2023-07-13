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【暑假好去處】奧海城二期辦「夏日城市運動嘉年華」　呈獻5大連串精彩活動

親子好去處 12:55 2023/07/13

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）、港協暨奧委會奧夢成真有限公司及奧苗計劃呈獻，策略伙伴及捐助機構—周大福慈善基金、場地贊助—信和集團及奧海城，及油尖旺民政事務處全力支持的「夏日城市運動嘉年華」將於2023年7月13日至16日，一連四天假奧海城二期舉行。

最新影片推介︰

TOPick診症室
【TOPick診症室】中暑可致器官衰竭嚴重需洗腎　醫生拆解熱衰竭VS中暑成因症狀

是次活動旨在啟發學童對運動的興趣，使他們成為自信、健康的人，藉此向社區宣揚奧林匹克精神及推廣體育知識，為城市注入活力。

「夏日城市運動嘉年華」將呈獻連串精彩好玩的活動，其中包括5大運動體驗區、運動示範和分享、展覽區及紀念品派發等，以運動啟迪學童體育潛能及興趣，絕對是暑假及週末最佳的親子好節目。

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責任編輯︰王明芳

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