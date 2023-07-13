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【兒童鯁喉】生日前夕行超市食熱狗　4歲女童噎到窒息不治亡【附急救法】

健康 11:39 2023/07/13

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4歲女童食熱狗噎到窒息不治亡。（iStock圖片）

小朋友鯁喉可大可小，一旦錯過黃金急救時間，隨時可奪命。美國日前發生一宗悲劇，一名4歲女童早前在超市吃熱狗時噎到窒息，送院後搶救後仍回天乏術，宣告不治。

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綜合外媒報道，事件發生於9日，在華盛頓州肯納威克一間Costco（好市多）超市，一名4歲女童進食熱狗時不慎噎到，當時有民眾目睹事發經過，試圖以心肺復甦法（CPR）和自動體外心臟除顫器（AED機）協助女童。

其後，救護人員到場從女童口中取出堵塞物，並將其送到醫院，可惜女童最終仍不治身亡，而當日距離她的5歲生日僅剩數天。

驗屍官表示，根據急救人員提交的報告，女童因窒息死亡。事發時，雖然有目擊者施予急救，但不確定是否有人以哈姆立克急救法（Heimlich Manoeuvre）為其清除堵塞物。另外，由於事件有目擊者，加上救護人員曾試圖急救，預計不會進行驗屍。

事件發生後，該間Costco門店一度關閉，但已於周一（10日）恢復營業。據報，Costco目前未回應事件。

專家教急救大法

本港耳鼻喉專科醫生黃漢威過去曾接受TOPick訪問時表示，食物「落錯格」後3至5分鐘是急救黃金時間，否則持續下去，就有機會導致腦部缺氧，變成植物人或喪命。

至於如何急救，黃醫生表示，成人若被食物鯁塞，旁人可拍打其「雞心」位置，令他吐出異物。若是小童，則可把其身體倒轉，拍打其背部，以吐出異物。

鯁喉急救大法

消防處曾推出「任何仁」《識自救 - 哽哽於懷篇》短片，教人哽塞時如何急救。當有人哽塞時，若患者神智清醒及能夠用力咳嗽，可嘗試鼓勵患者繼續咳嗽，並監察患者。

但若患者的氣道完全受阻，即已不能咳嗽，就要使用「謙烈治急救法」及報警求助，其急救原理如下：

  • 急救者首先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，
  • 然後用另一隻手緊握該拳，將拳頭放在患者的肚臍上方，胸骨下方的位置，
  • 雙手用力向內，向上地抽入他的上腹，
  • 重複以上動作直至阻塞物吐出為止。

綜合醫生提醒，以下為12款鯁喉高危食物及鯁喉昏迷急救法：

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責任編輯︰羅嘉欣

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