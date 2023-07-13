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【東張西望主持】區永權貝沙灣豪宅屢遭高空擲物超過1年　大廈終裝CCTV監控

娛樂 13:02 2023/07/13

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

TVB節目《東張西望》主持區永權（Albert ）的住所多次遭遇高空擲物，他曾跟樓上鄰居及向管理處投訴，又屢在社交平台訴苦，可惜情況不但未有改善，更愈來愈嚴重，事件持續超過1年。

早前更有逾10粒玻璃碎從天而降，幸好事件中沒造成任何受傷，Albert 表示已報警處理，由於惡鄰擾攘多時，令Albert束手無策， 唯有舉白旗以苦主身份報《東張西望》。

【東張西望】區永權貝沙灣豪宅屢遭高空擲物　投訴無門報《東張》：把遮插中人頭會點

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大廈終於安裝CCTV

似乎報「東張」果然有效，日前Albert 在社交網宣布好消息，透露大廈終於安裝CCTV：「期待已久，終於等到！收到管理處通知，因應高空擲物事態嚴重，將會喺所住嘅大廈安裝CCTV，希望可以控制及監察情況！實在太～好~喇~！藉此，希望將呢個好消息，分享俾曾經幫助及關心過我哋嘅親朋好友、同事、留過言嘅網友、粉絲、管理處等。當然，仲有樓上親愛嘅鄰居啦，感激！」

區永權曾以報《東張西望》

高空擲物愈來愈嚴重

早前Albert在《東張西望》中表示居住了逾10年，間中也見到相關事件，但近兩年情況較為嚴重，輕則試過有煙頭、火鍋牛肉、玩具、螺絲帽，嚴重有雨傘、吸塵機棍、超過10顆玻璃碎等，當中吸塵機棍跌下來時更撞凹鐵欄，非常誇張。

他表示曾找管理處、業主立案法團及警方求助，問題仍未能解決，指警方建議安裝閉路電視，不過又擔心可能侵犯私隱。雖然事件擾攘一年，現在住所終於有行動，相信Albert與家人可以放心晒。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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