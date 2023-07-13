【網絡熱話】婚前要見未來奶奶　女生看相片驚見中學惡夢：是曾霸凌我的老師

▲ 婚前要見未來奶奶，看相片驚見中學噩夢，未婚夫一句惹心淡分手。

婚前一定要先了解雙方家庭啊！一名來自台灣的女子，與男友感情穩定，有結婚打算，所以安排見雙方家長。準備見面時，驚知男友媽是中學帶頭霸凌自己的補習班老師。她聽取網民意見告知男友，怎料男友偏幫自己媽，還怪罪她，台女心淡喊分手。

台女在網上討論區Dcard發帖，分享自己與男友交往一年半，視對方為結婚對象。男友提出與他家人見面，女友為做好準備，在男友同意下查看男友媽的Facebook帳號。因為男友媽帖文不多，很快就看到一張她十多年前的自拍照。

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台女瞬間感不妥，男友媽的外貌打扮是她的惡夢，是她中學時期的補習班老師，當年帶頭霸凌台女，補習老師不止一次帶著全班男同學一起嘲笑她的身材，加上她成績差，所以成為了補習老師在班上的嘰笑目標。

補習老師還有很多匪夷所思的行為，在台女準備回家時，趁她不注意拿走一本教科書，令她沒有書上課，更在補習班門前以幸災樂禍的表情等著她。補習老師還會故意教她不正確的答案，導致學校班主任以為她不用心，

雖然過很久了，但那對當時的我來說是一個很大的打擊，到現在對這些事還是無法一笑帶過。

台女知道補習老師是男友媽的當下，沒有立即告訴男友，因為覺得這是自己與男友媽的恩怨，跟男友沒有關係，但只要一想到即將見家長，甚至以後會成為家人就覺得可怕。

事件引起網民紛紛討論，不少網民說笑地建議，「復仇的機會來了，當面問她我現在的身材好嗎？你兒子很愛喔」，都有不少網友認真勸說，「如果是我的話，我會跟男友說，也可以看看男友的反應啊」。

台女採取意見，與男友認真講述事情，坦白自己的感受。但是，男友三言兩語就把事情淡化，還為台女加上罪名，

也許我媽是真的做了不好的事，但都已經是十幾年前的事了，為什麼你要一直糾結？而且那些也可能只是跟學生打鬧，是你把它放太大了。你就不能寬容一點，這樣記仇我們以後要怎麼結婚？

台女看清了男友的性格，認為男友是媽寶男，幫媽不幫理，果斷決定分手。

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責任編輯︰王明芳