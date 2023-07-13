【食用安全】港夫婦北上￥539「刺身吃到飽」　豪食70隻海膽引熱議：保重身體

▲ 港夫婦北上￥539「刺身吃到飽」！豪食70隻海膽引熱議：保重身體。

不少港人自通關後頻密北上吃喝玩樂，不過都要注意食安風險。近日有一對港人夫婦就在深圳花費￥539吃日式放題，2.5小時内狂掃70隻海膽及其他刺身，引來網民嘩然「小心膽固醇超標」。

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港人夫婦在Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」發文分享，日前為慶祝結婚周年，專程光顧了深圳一間日式放題餐廳，每人僅以￥539的套餐價錢任食海鮮刺身；而他們選擇專攻鮮活海膽及2款鰲蝦。

樓主表示，餐廳的刺身「夠凍、足數」，鮮活海膽每次下單最多叫20隻。但餐廳最大問題是上菜太慢，「真係要有啲耐性」。她和老公二人最後在2.5個小時内，一共吃了70隻海膽，非常滿足，但仍直言不夠喉：

全部都係海膽，食海膽食飽係咩感覺！如果唔係食咗啲蝦有啲膩，我覺得我哋可以食到100隻！

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網民：保重身體

樓主豪食大量海膽的分享立即引起網民熱議，有人表示羡慕樓主能吃下如此瘋狂份量：「我都好想咁食」、「嘩見到啲海膽流曬口水」。不過，也有人擔心樓主進食大量海膽會對身體造成負擔，籲樓主「保重身體！」、「膽固醇會爆錶」。更有人表示樓主光顧的餐廳食物質素參差，可一不可再：「我就係被相呃咗。好難食！海膽無味㗎！」、「我上次同老婆去食，食咗26板海膽，質量唔高」、「呢間嘢被大陸個網紅話好差，次貨扮上貨，再叫話無貨」。

不過，樓主面對網民質疑，仍力讚餐廳，表示可以接受：

我今次好彩，每次都足數上檯，無話無貨…… 質素可接受，一定無日本嗰啲鮮甜架喇！

進食海膽存食安風險

根據本港食物安全中心資料，曾發生有市民進食生海膽刺身後，引致「副溶血性弧菌」食物中毒，而有關的海膽是由深圳供應。

食安中心指出，「副溶血性弧菌」是一種弧菌，也是一種常見引致食物中毒的細菌，普遍存在於海洋環境及海產食物上。海鮮在攝氏75度或以上、經數分鐘的烹煮，可將「副溶血性弧菌」殺死。「副溶血性弧菌」所引致的食物中毒潛伏期大約4至30小時，通常是12至24小時。病徵包括腹痛、肚瀉及嘔吐，有時會出現輕微發燒徵狀。

食安中心提醒進食壽司和刺身的消費者，應光顧持牌及衞生情況良好的店舖，及確保進食的壽司和刺身保持足夠冷凍、魚肉及貝類海產動物的肉身應色澤鮮明、通透和有光澤。

其他注意事項

TOPick曾訪問註冊中醫師古鎧綸及營養師李淑玶有關海膽營養價值及進食風險。古鎧綸醫師表示，海膽黃偏寒，容易損傷脾胃，所以孕婦、小孩及脾胃虛寒之人士不宜食用；其他人都不應吃過多。營養師李淑玶則表示，海膽每100克含290毫克膽固醇，接近每日飲食建議不應超出300毫克膽固醇量；幼童，孕婦、較易腸胃不適和免疫力弱的人士，建議避免進食。

在進食海膽方面，注意要選擇新鮮海膽，因海膽在空氣中放置一兩日後，海膽黃會容易髮發軟及變質，不能食用。另外，若要最大程度減低進食到致病菌的風險，應選擇生長於清潔水源的海膽，避免進食受污染的海膽；或最好是煮熟後才進食。

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責任編輯：羅嘉欣