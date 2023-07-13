【信用卡騙案】購物後申報信用卡遭盜用　警拘4人涉以欺騙手段逃避法律責任

▲ 警方偵破信用卡交易騙案，拘捕3男1女涉「以欺騙手段逃避法律責任」。（曾秋文攝）

警方偵破信用卡交易騙案，拘捕3男1女涉「以欺騙手段逃避法律責任」。

油尖刑事調查總督察謝子峰表示，油尖警區近3個月接獲報案，稱有10多宗可疑或未能釐清信用卡的交易。警方調查後發現有數宗案件受害人曾於釣魚式短訊中輸入信用卡資料及一次性密碼，令賊人有機可乘，但警方亦發現至少有4宗案件有可疑，有人利用銀行有申報「可疑交易」的機制報案，訛稱有不屬於他們的交易紀錄。當中交易金額為數百元至1萬多元不等，他們亦已向銀行申報其可疑交易。

警方在信用卡中心和商戶的協助下，發現當中的交易為購買不同類型的貨品包括一些中藥、公仔、電子器材、眼鏡及名牌飾物等，經翻查閉路電視後證實購買這些產品的人正就是報案人。

油尖刑事調查隊第11隊主管葉恩樺督察表示，警方昨日（12日）展開代號「天旋」行動，拘捕1男3女（20至63歲），他們的職業分別為售貨員、侍應和清潔工等，行動中檢獲電話、信用卡、涉案的產品等，所有被捕人士現正保釋候查。

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記者：曾秋文