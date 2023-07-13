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【星二代】翁嘉穗一家出席長子畢業禮　Jason倫敦商學院碩士畢業文武雙全

娛樂 13:26 2023/07/13

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

翁嘉穗大仔Jason於倫敦商學院畢業。

97年港姐冠軍翁嘉穗跟七海化工集團主席鄔友正結婚24年，婚後育有兩子，22歲長子鄔謨雲（Jason）為香港舉重運動員，去年更刷新兩項世界紀錄。

大隻仔仔除擁有運動天份外，原來Jason讀書都好叻，近日翁嘉穗舉家赴英出席長子的畢業禮，原來Jason於著名學府倫敦商學院攻讀碩士課程。

【體壇新星】翁嘉穗與18歲大仔如兩姊弟　大隻兒往美升學成舉重運動員破世績

翁嘉穗分享兒子的畢業相！（取自instagram）

凍齡有術母子如姊弟

翁嘉穗於IG分享跟長子Jason的合照，穿上畢業袍的Jason戴著四方帽，難掩其健碩身型，至於翁嘉穗打扮得很時尚，穿上白色短褲襯高跟鞋大騷靚腿，49歲的她保養得宜，跟大隻仔仔如同姊弟。

眼見長子畢業，翁嘉穗以英文撰文抒發感受，她大讚仔仔Jason是一個聰明的年輕人，她說：「我還記得你幼兒園、小學、中學、大學的日子……現在你已經達到了最終的教育目標！祝您未來一切順利並取得成功！我會永遠和你在一起」

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著名學府提供碩士MBA課程

翁嘉穗長子於2018年9月赴外國留學，當年她表示已有四間著名學府頒發獎學金給兒子，惟未決定往美國抑或加拿大升學，最終Jason入讀美國波士頓名校東北大學主修商科。

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據知Jason於倫敦商學院修讀碩士課程，隸屬於倫敦大學的倫敦商學院（London Business School）簡稱LBS，創辦於1964年，是全球著名的商學院之一。

LBS為學生提供管理學碩士、博士學位以及為企業高管提供非碩士課程，另外亦為經驗豐富的企業高管提供斯隆獎學金計劃，Jason修讀管理和金融學科，未知學成歸來會否幫爸爸打理生意。

Jason為舉重運動員！（取自instagram）

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一舉成名為港爭光

Jason在16歲那年參加「第六十屆體育節的香港健力錦標賽2017」，當中更贏得青年組的冠軍，在蹲舉、臥推舉和硬舉，同時打破了三項香港健力舉重(Powerlifting)的紀錄，一舉成名。

一直放手讓兒子自由發展的翁嘉穗，成功栽培Jason成為舉重運動員，2018年，翁嘉穗曾公開讚揚Jason於美國參加國際健力舉重比賽上取得世界冠軍，同時在深蹲及硬舉上締造兩項世界紀錄，為港爭光。於美國東北大學攻讀時，Jason加入學校舉重隊與同學一起受訓。

他曾在IG留言表示，於其舉重生涯中，從未遇過如此正面及鼓勵的隊友，「我在這裏認識了很多真心朋友。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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