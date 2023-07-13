【癌症殺手】胃癌傳染途徑曝光　醫生 : 9成是由1種細菌引起　

▲ 有醫生便指，導致胃癌原因眾多，但其實有9成個案是涉及「幽門螺旋桿菌」。

胃癌是香港常見癌症之一，有醫生便指導致胃癌原因雖眾多，但其實有9成個案是涉及「幽門螺旋桿菌」，此細菌可經唾液傳播，因此提醒大眾，一旦有家人感染，同住者的風險就會增加2倍。

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台大醫院消化內科主治醫生李宜家在節目《健康2.0》表示，胃癌常見於50歲以上的中年群組，而且男性比女性多出1.6倍。至於導致胃癌成因，他提到大多與環境、飲食、免疫力有關，其中有9成是由「幽門螺旋桿菌」引起。

李宜家指出涉及幽門螺旋桿菌的一大病徵，就是消化性潰瘍，這種桿菌會分泌一些鹼性的物質去中和胃酸，以便寄居於胃部。他提醒，若未及早發現幽門螺旋桿菌，胃部黏膜會慢慢受破壞，繼而導致胃酸減少，令胃開始發炎或誘發基因層面的變化，最終有機會致胃癌。

至於幽門螺旋桿菌的傳播途徑，李宜家表示途徑甚廣，不過主要經口進入，故吃下不潔食物、同枱食飯染指到唾液，以上均有機會傳染，因此家裡一旦有一個人感染，其他家人感染的風險就會高出2倍之多。

至於檢測幽門螺旋桿菌的方法，李宜家指出吹氣、抽血與糞便皆可驗出，胃鏡也能直接發現胃部異樣情況；一旦驗出幽門螺旋桿菌，臨床上會處方藥物療程。他指成年人接受除菌治療之後，再加上公筷、母匙、飯前洗手等生活習慣的調整，治癒率可以達到9成左右，日後再感染的機率也不高。

李宜家表示，儘管有9成的胃癌是幽門螺旋桿菌引起，但仍有1成是由於吸煙、嗜酒、吃太多醃製與過鹹食物有關，此外胃癌也有遺傳的傾向，家中若有親人罹癌，最好早日接受幽門螺旋桿菌的相關檢查或胃鏡篩檢。

胃癌常見症狀

胃癌是本港癌症的第6號殺手，根據衞生署資料，以下為7大常見症狀：

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據本港衞生署資料顯示，胃癌成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌風險：

受幽門螺旋桿菌感染

進食鹽醃食物

進食加工肉製品

過重或肥胖

吸煙

飲酒

5類增加胃癌風險食品+7種預防胃癌食物

















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責任編輯︰羅嘉欣