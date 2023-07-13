【戀講嘢】初戀與有名拳王拍拖一晚親熱8次　連環遭對方「家暴」最嚴重內出血【多圖】

▲ 嘉賓Elena初戀慘遭拳王男友打至內出血。

ViuTV節目《晚吹戀講嘢》由ERROR成員193（郭嘉駿）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）及鄭伊琪（浩南）主持，最新播出的第98集以「拳王男友」為題，邀請了現年32歲的餐廳美女老闆Elena，分享初戀與拳王男友拍拖經歷，曾被對方誤會偷「勾佬」，慘被一拳打至內出血！

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一晚激戰8次

節目中，Elena分享當年19歲在酒吧邂逅當時紅極一時的拳王，對方主動向她展開追求，並憶述拳王前度追她的開場白：「佢問我識唔識佢，當時好多女仔識佢，但我唔識可能覺得我特別，之後佢開YouTube播自己打拳嘅片，我哋係一夜情而開始。」

她透露初夜當晚親熱足足8次，相當激烈，主持193聞言被嚇窒，即指破了對一位嘉賓一晚7次的紀錄，還自嘲：「咩概念？係咪我身體太弱？」Elena直言當晚幾乎沒睡過，形容對方很特別，對著外人性格似獅子，但對著她則似貓般黏人。

她透露有次學唱歌遭歌唱老師非禮，對方伸手進其褲按著丹田位置，嚇得她即時離開並告知拳王前度，對方得悉後即表示：「OKOK，我搵人上去打X佢！」Elena估計該色狼老師被狠狠「教訓」：「自此冇聽過呢個老師存在。」

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慘遭連環「家暴」

Elena形容拳王前度自大、性情暴躁又容易呷醋，起初以為對方能保護自己，豈料兩個月後卻遭對方「家暴」！

她自認貪玩愛夜蒲，拳王前度初時也接受，但有次被男友人放了性感跳舞影片上網，亦偷看其手機發現對方私訊她，拳王前度打爛醋埕氣得即時拍醒Elena問個究竟，逼問對方身份之餘，還要求她封鎖對方。自此她將手機通訊錄的男性友人名字改為女性名字，免得再有同類事情發生。

事件令拳王前度愈來愈敏感，Elena與一名女性友人同住，有次上載兩碗糖水照並留言「So sweet」，對方誤以為她「勾佬」即時衝上其寓所，更激動得一拳打在Elena的腹部，Elena說：「佢就覺得一定有男人上嚟同我食糖水，我話真係冇，個男人喺邊呢？佢話唔理，一定係咁，跟住就兜拳打上嚟，打我心口下面，跟住佢就控制住自己，左手捉住右手……」

嚇得Elena不敢動，擔心再被打，翌日看醫生才發現原來內出血，Elena友人勸她控告對方，但因拳王前度出招耍冧，最終心軟原諒對方。

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出言恐嚇

豈料再有第二次被打經歷，拳王前度發現一名陌生男子私訊Elena，氣得一手掌摑Elena至嘴角流血，再一次動粗經歷令Elena堅決與對方分手。向來自信滿滿、佔有慾強的拳王前度，不甘被飛出言威脅及恐嚇Elena：「分手唔係你講，分手我話事㗎！」、「冇得分手㗎，信唔信我搵人喺你樓下捕你，捉走你，斬你手斬你腳呀！」、「信唔信我帶你做雞！等你還返啲錢畀我！」

193問會否嚇怕跟對方親熱，Elena直言「搞咁多次，已經搞到性冷感」，最終拉拉扯半年後才正式分手。

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