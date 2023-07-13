【靚媽育兒】黃依汶住複式豪宅拒讓外傭插手　暑假特訓7歲仔做家務不做港孩

▲ 黃依汶趁暑假特訓7歲兒子陳真做家務，堅拒外傭插手。

42歲靚媽黃依汶（前名黃伊汶、Emme）與丈夫陳國坤（小龍）育有7歲兒子陳真，一家三口現居本港一所複式豪宅。Emme教仔向來嚴謹，今個暑假她決定特訓陳真做家務，包括鋪床、抹枱、洗碗、洗衫等，希望兒子要為家庭承擔負責，不做港孩。

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黃依汶和陳國坤於2014年在峇里島結婚，2016年誕下兒子陳真。Emme自此以家庭為重，2019年將手錶生意賣盤，專心相夫教子。眼見兒子即將升讀小二，Emme利用今個暑假訓練兒子自理能力及責任心，她日前在IG分享兒子做家務的照片，皮膚黑黑實實似爸爸的陳真一臉認真洗碗碟，又幫手把污糟衫放入洗衣機，非常乖仔。

Emme在帖文中表示，香港是個較容易聘請到外傭姐姐的地方，雖然姐姐是家居的好幫手，對孩子亦悉心照顧，但同時容易令孩子的勞動力及責任心欠佳，魚與熊掌不可兼得，所以她決定在暑假進行一個大改革。

小陳生……麻煩出外活動前請先將家務做好。你唔使擔心，做做吓……做做吓就會習慣。鋪床抹枱洗碗洗衫晾衫摺衫倒垃圾。

她在hashtag中稱，做家務的小孩更有擔當，尤其是男孩子，她會堅持一個暑假，更要求工人姐姐堅持不出手幫忙，她相信兒子對做家務熟能生巧就會駕輕就熟，「以後更幫得手，屋企責任人人有份。」

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閱讀大量育兒書學湊仔

黃依汶自2009年起淡出娛樂圈從商，主力經營手錶生意，更出任過香港鐘錶業協會董事，成就獲業界認同。Emme曾接受陳敏之的YouTube節目大談育兒經，她透露於2019年已將手錶生意賣盤，以家庭為重。她又表示沒有人天生識湊仔，她的育兒知識是從大量育兒書中吸收的。

我仲會儲起一啲有道理嘅文章去提醒自己，用咩方法去湊小朋友先啱。因為生咗小朋友出嚟，我哋要對佢負責任，教育小朋友有一個好嘅習慣，自然會影響到佢，擁有到好嘅性格。

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小龍教兒子劍撃打功夫

Emme經常陪伴兒子畫畫、閱讀、種植等，而主力在內地工作的陳國坤則訓練兒子打功夫，一齊做運動，小龍曾陪伴兒子參加劍撃比賽，見證他奪得冠軍，感到相當驕傲。

陳國坤在內地開設製作公司吸金，Emme從商亦事業有成，一家三口生活富貴，現居於本港一所複式豪宅。最吸睛是家中設有長滑梯，兩母子會一齊玩；另有「迷你圖書館」放大量叢書，還有園藝區、小畫室等。而戶外則設有超大花園，在IG曾見陳國坤陪兒子野餐彈結他，真的好Chill。

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責任編輯︰林綺玲