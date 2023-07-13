【核廢水】港男自測日本零食疑輻射爆標　K Kwong揭真相：無知唔係罪

▲ 自測日本零食輻射指數，港男驚見響警號揚言「唔會食」，K Kwong揭真相：無知唔係罪。

日本福島核廢水將被排放到大海的事件引起民眾關注，不少人擔心核輻射洩漏，或會影響身體健康等問題。最近網上瘋傳一段影片，有男網民以「測電磁場輻射儀」量度一款日本零食，發現其「電離輻射」值超標，更呼籲其他網民不要購買日本食物。對此，香港化學系博士鄺士山（K Kwong）卻指出背後真相，甚至狠批：「無知唔係罪！」

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最近網上瘋傳一段影片，影片中有人手持一個稱為「測電磁場輻射儀」的儀器，量度放在電磁爐上的日本威化餅「電離輻射」值，結果儀器上顯示該食品的輻射指數達430左右，且一直亮紅燈和響警號。拍片人表示，去日本千萬不要進食和購買當地食品：

你哋去日本千其唔好食佢啲嘢，同買啲嘢返嚟做手信送俾親戚朋友，累死你啲親戚朋友中輻射。

拍片人又表示，所測量的日本威化餅是他朋友從日本買回送給他的，並稱不會進食，隨後會將其丟棄。

香港化學系博士鄺士山（K Kwong）其後針對影片發文回應：「大佬check電離輻射你要用GM counter呀」。「GM counter」為蓋格-米勒計數器（Geiger-Müller counter），是一款用於探測游離輻射的粒子探測器；而影片中男子卻用「測電磁場輻射儀」去測量日本食品「電離輻射」，該款食品更是被放在「電磁爐」上，令K Kwong無奈嘆，

無知唔係罪，不過唔好share，因為代表你死蠢（唔知又share）！

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帖文曝光後引起大量網民熱議，有網民笑指，「或者佢係想測個電磁爐呢，咁就冇用錯meter」、「有電就有磁場，輻射，出去曬太陽都有」。同時有網民提出疑問，「即係呢部機係check唔到輻射?定係可以check到輻射,但係佢特登對住電磁爐玩嘢?」，K Kwong回應：

呢部check到手機、電線、電腦果D幅射。

更多網民留言請看：

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K Kwong在11日發文表示，世界衛生組織的「飲用水」氚標準為每公升10,000Bq，而福島核電廠排放「核廢水」氚標準為每公升1,500Bq，而氚不會生物累積，進入體内約10日後便會排清。

他指出，大部分食物都有輻射，因為大部分都含有「鉀-40」和「碳-14」，例如一隻香蕉約有「鉀-40」~15 Bq、「碳-14」~4 Bq，人進食後約有 0.1 μSv。

人一次過吸咗 1 Sv (1,000,000 μSv) 就會收工。我每日都掂到電離輻射，只要個量唔高就咪自己嚇自己！

而在昨日（12日），K Kwong博士再發文稱前往日本旅遊，他又提到青山發電廠燃煤發電的灰燼中含有大量輻射砷、鉛、鉈、汞、鈾、釷。以產生相同電量計，燃煤發電廠釋放的輻射至少是核電廠的10倍。

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責任編輯︰羅嘉欣