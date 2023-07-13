【飛來橫禍】23歲女睇球賽遇球迷衝突　遭飛來酒樽砸中割破頸動脈慘死

▲ 23歲女睇球賽遭飛來酒樽砸中，割破頸動脈慘死。

巴西發生一宗奪命悲劇，一名23歲女子近日前往觀賞足球賽，但雙方球迷發生衝突，女子被困入口處，混亂之中，被酒樽砸中頸部，導致頸動脈破裂，送院搶救2天仍宣告不治。

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綜合外媒報道，事件發生於8日晚上，23歲女子加布里埃拉（Gabriela Anelli Marchiano）前往安聯公園體育場（Allianz Parque），觀看帕梅拉斯（Palmeiras）對佛朗明哥（Flamengo）的比賽，而加布里埃拉為前者的球迷。

不過在開賽前，雙方球迷爆發激烈毆鬥事件，警方更一度使用催淚彈疏散人群。當時加布里埃拉正排隊入場，在混亂中突然被一個飛來的酒樽擊中，割破頸動脈，立即昏倒在地上，她隨後被緊急送院治療，留醫2日後仍不治離世。

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警方根據現場目擊者提供線索，拘捕一名26歲男子列奧納多（Leonardo Santiago），他承認扔酒樽一事，但否認有意圖襲擊受害者，目前調查仍在進行中。

死者父母表示，女兒自小身體不好，曾經歷心臟、腎臟和肺部手術。事發後，她像個戰士一樣，在深切治療部戰鬥到最後一刻，「沒想到最後，殺死她的並非她的疾病，而是一個瓶子」。

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責任編輯︰羅嘉欣