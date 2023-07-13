【澳門旅遊】澳門新酒店銀河萊佛士8月試業　全套房設計面積800呎起

澳門酒店愈開愈豪，未來將有多間著名酒店落戶，其中一間澳門銀河萊佛士（Raffles at Galaxy Macau），將於8月16日正式試業。這間源自新加坡的百年品牌，由澳門銀河與與雅高集團合作開設，將奢華體驗帶到澳門。

▲ 澳門銀河 萊佛士（Raffles at Galaxy Macau）將於8月16日正式試業。（圖片來源：澳門銀河）

澳門銀河萊佛士位於度假城的東側，建築金碧輝煌，並有變色數碼LED裝置，非常搶眼。

澳門銀河萊佛士擁有約450間奢華雅致的套房，面積自78平方米（約839呎）至228平方米（約2,400呎），客廳內設有壁爐，室內空間以柔和的白灰色為主調，配合勃艮第紅與原木色而設計，部分套房更設有專屬私人恒溫泳池和花園，另有數間複式套房。

酒店亦是全球首間在套房安裝65寸三星「畫壁」電視與互動裝置，讓客房隨時轉變成多功能創作空間，亦有全天候24小時的管家服務。

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試業期間揭幕有萊佛士大堂吧，在巨型水晶燈下，享用傳統下午茶、西式美食及美酒。

正式開幕後將有由獲獎室內設計師Joyce Wang操刀的長廊酒吧，品嚐由亞洲50大酒吧傳奇調酒師黎振南特調的雞尾酒「澳門司令」。在日本榮獲米芝蓮3星的壽司大師宮川政明，更會開設「壽司割烹」。

▲ 萊佛士大堂吧供應歐式美食及經典下午茶套餐。（圖片來源：澳門銀河）

不過酒店公布暫時處於試營運階段，將於稍後才會公開預約訂房。有興趣過大海試住的話，就要等待官方消息。

記者：張頌婷