【香港小姐2023】陳嘉容獲讚完勝今屆港姐　Eunis一步步努力踏上名模之路【多圖】

▲ 名模陳嘉容（曾改名：陳繹嵐）獲讚完勝今屆港姐。

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》現正進行拍攝，邀請了名模陳嘉容（曾改名：陳繹嵐）擔任導師，指導一眾佳麗的行Catwalk秘訣，然而，有不少佳麗於鏡頭前儀體盡失，令陳嘉容惱怒得當眾大罵她們。

現年47歲的陳嘉容（Eunis）獲網民大讚保養得宜，保養得宜之餘亦展顯美態，完勝今屆的候選佳麗。

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陳嘉容狠批佳麗

《2023香港小姐競選》「終極面試」特輯公開了22位佳麗受訓的過程，以及正式公開入圍18強（及後改為17強）的佳麗名單。

星級導師陳嘉容教授一眾佳麗如何穿著高踭鞋行Catwalk，休息期間有部分佳麗不顧儀態展示「亞洲蹲」且脫去高踭鞋坐在地上，更出現差點走光的畫面。

目睹過程的陳嘉容忍不住當眾大罵：「你哋着裙㗎喎小姐！咁樣坐走晒光喎！你哋知唔知camera拍緊？任何時間其實都係畀緊分！就算坐低、除鞋都應該要有個靚啲嘅甫士。」她認為佳麗們欠缺儀態，不能代表香港小姐：「好肉酸啊呢個動作！」

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名模之路

1994年，剛剛中學畢業的陳嘉容經姐姐的朋友介紹，決定自掏銀包參加模特兒訓練課程並入行。

她先後為多個國際時裝品牌擔任模特兒，且獲得模特大賽第二名的好成績。

陳嘉容一步步走上名模之路，不過深明模特兒藝術生命並不長久，她除了努力儲錢外，亦在影視、主持等領域有所發展。

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