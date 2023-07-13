杜德偉將於澳門舉辦演唱會　期望重踏紅館演出

▲ 杜德偉（Alex）將於7月29日於澳門舉行《起來GET UP 2023 杜德偉世界巡迴演唱會－澳門站》。

杜德偉（Alex）將於7月29日於澳門舉行《起來GET UP 2023 杜德偉世界巡迴演唱會－澳門站》，演唱會原定於三年前舉辦，2019年在北京啟航後巡迴，可惜受疫情影響，時隔差不多四年再度重啟，Alex信心十足指：「這並不算是壞事，反而有了上次經驗，相信會更加得心應手。」

較早前Alex都有捧場去睇張學友澳門演唱會，提起當日Alex都顯得份外興奮，他指：「相信每個人都會好期待學友的演唱會，我當然也想第一時間去睇。而且我們都在同一個場地開騷，率先感受演唱會的氣氛。」

熱愛音樂及舞台的Alex對於今次重啟演唱會，再次跟歌迷見面表示相當興奮，他說：「第二次踏上澳門威尼斯人的舞台相當開心，帶着自己起來演唱會的音樂、燈光及服裝團隊，跟歌迷分享我的經典歌曲，當中更包括有早期和近期的作品，廣東歌、華語、英文通通都有。希望原汁原味大呈現給觀眾，大家除了睇表演外，相信都會別有一番感受，更可以跟大家分享我整個人的成長。」

父子音樂品味接近

Alex出道已有40年，在這些年間發生許多不同的故事，最希望便是藉着自己喜愛的音樂、透過今次的演唱會向大家分享、盡訴情感。

而一向愛錫仔仔AJ的Alex，一直提供正能量及鼓勵AJ多接觸音樂，笑言：「暫不打算邀請仔仔AJ做特別嘉賓，雖然他音色好但休息更好。他的確有音樂天份，一直都有學習樂器。同時希望他了解我對音樂的熱情，不過目前仍然希望他先專注學業，他喜歡音樂已是擁有一份寶貴的禮物。」

雖然AJ暫未會在台上現身，但都會在台下落力為爸爸打氣，Alex亦表示希望AJ多多了解爸爸的工作，加上他這個年紀已能夠欣賞及明白爸爸在台上的表演，希望二人在音樂路上更加貼近。

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期望香港紅館開騷

最後，Alex透露其實自己最希望返香港開演唱會，夢想再次踏足紅館。

他說：「紅館始終是香港舉辦演唱會最神聖的一個舞台，而且四面台帶給大家的感覺是無敵、難以用言語表達，可惜紅館檔期非常繁忙，而且相信有不少歌手都在還疫情欠下的演唱會債，不過我會繼續努力排隊，再企上紅館

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