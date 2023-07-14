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【炎炎夏日】夏天車廂内溫度較室外高2倍　專家列6種物品不宜放車廂

健康 18:02 2023/07/14

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有英國汽車專家指出夏天車內溫度可達室外2倍，並列出6種不該放在車內的物品。

夏日天氣酷熱，不少人可能會選擇駕車代步。但外國就有汽車專家提醒，在猛烈陽光照射下，汽車內的溫度可以達到室外的2倍，並列出6種不該留在車上的物品，以免造成危險，當中更有其中一種會在車內爆炸。

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綜合外媒報道，英國汽車租賃公司LeaseCar的網路行銷主管Tim Alcock指出，有些物品會因高溫變質或是產生危險。點擊下圖睇更多：

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首先是防曬霜，雖然防曬在夏天會被頻繁使用，有車主會將防曬霜放在車内方便隨時使用。但他解釋指，防曬中有幾種成分會在高溫下分解，導致其作用失效、無法阻隔紫外光。

他又指，含雙酚A（BPA）的塑膠水樽會因為高溫而產生毒素，融進水中，進而傷害眼睛、皮膚，甚至胃、肺和心臟。如果一定要在車上放置水樽，建議選擇金屬樽、玻璃樽或不含BPA的膠樽。

另外，大部分藥物都會在包裝上附有建議保存的溫度，或可承受的最高溫度。一般來說，特定藥物如胰島素、抗生素等需要存放在雪櫃內，而用於止痛退燒等含有撲熱熄痛（Paracetamol）的藥物，則需要保存在25度以下的環境中，否則將失去效用甚至變質，對人體造成傷害。

太陽眼鏡可謂是夏天必備物品之一，但如果存放在車上，鏡片可能會因為太陽的暴曬而刮花，甚至變形和破裂，而鏡框亦有可能變色及變形，影響外觀。

Tim亦提到，手提電話內的電池會因為高溫而導致過熱，從而直接造成損壞。

最後，不少人會在炎熱天氣下喝碳酸飲品消暑，但他們如果被放置在車內，有可能會直接爆炸，留下大片黏稠、發臭的污漬，並且需要另外花費一筆錢洗車，可謂得不償失。

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責任編輯︰羅嘉欣

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