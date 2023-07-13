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【李玟離世】與母親最後合照曝光　李玟遺作錄音過程首公開

娛樂 13:59 2023/07/13

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

一代樂壇天后李玟（CoCo）上周三（5日）離世，令人大感不捨，早前Coco在6月30日最後一次露面照曝光，當時其好友上載合照時就為李玟遮臉，未有公開Coco的容貌，因此令網民猜測當時她狀態已經不佳。

與母親最後同框照曝光

日前CoCo好友內地音樂製作人孫僑志在社交網公開CoCo生前與他視訊對話的截圖，見她與母親一同入鏡，當時她更高舉手指公，但明顯見其面容憔悴。

孫僑志是CoCo生前最後一首發表作品《戰歌》的製作人，他亦公開當時錄音的片段，原來是透過視訊遙距錄音，又指沒有了CoCo，自己的作品也不會優秀。

CoCo與母親同框照曝光。

不捨CoCo  約定天上再見

其實孫僑志與CoCo關係十分友好，他在7月7日在社交網透露CoCo去年夏天生病，但沒有跟任何人說，一直努力工作，還提到李玟有邀請他一起做出道30周年的演唱會，最終CoCo突然離世，孫僑志感嘆表示「你說你想要的自由，我說你本來就是自由的，如今你終於自由了，只是你怎麼捨得」。

他又坦言CoCo離世，自己的心像被撕開一個口子，「裡面全都是你的影子，無法被觸碰，不敢再提及，只是這是你的選擇，我只能接受，你的意志和精神我會傳承下去，答應你的事情我會做到 用盡一生，我們的故事也許再過十年也許二十年，我會去把它呈現，有朝一日等到我的靈魂也解脫了，我們天上見，到時我再找你算帳，照顧好自己」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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