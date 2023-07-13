【屯門娜娜】人妻董幸兒騷事業線呻窮　公開求兼職：有冇老細請人

▲ 「屯門娜娜」董幸兒大呻：「冇嘢做 好窮」。

現年37歲的「屯門娜娜」董幸兒，在今年1月與迪康（Dick Cheung）結婚，成為網上熱話。

屯門娜娜過往在屯門公園唱歌而為人熟識，又曾參加TVB舉辦的《中年好聲音》，現時就在社交網大呻「冇嘢做 好窮」，未知鐵粉Happy伯會否有筍工介紹給她呢？

【屯門娜娜】獲老公慶祝37歲生日令家居曝光 董幸兒罕有收起性感應節扮「純純兔」

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董幸兒：有冇老細請人

屯門娜娜在IG公開一段10秒街頭自拍片，身穿紫色低胸裝的她，盡騷深長事業線，並公開「求兼職」：「偉大的ig有冇老細請人 冇嘢做 好窮 兼職可以私信我一下」。

榮升人妻半年的娜娜，似乎不想只靠老公照顧，未知她會想找甚麼工作呢？

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陪老公出戰

在今年6月，TVB於電視城舉辦《中年好聲音2》第一輪海選，「屯門娜娜」董幸兒就陪同42歲老公迪康到場面試，迪康更謂想為太太爭口氣。

娜娜當時指自己以老公經理人身份現身，並含情脈脈望着老公，鼓勵對方要放鬆一些！

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娜娜收利是

娜娜曾入圍《中年好聲音》100強，接受完試音淘汰賽的娜娜接受《東張西望》訪問時表示自己很緊張、有少少不習慣，她廣普夾雜地說：「我在後面等，凍得我要死，跟住我自己唱啲字都喺度震，自己練都喺度震。」

HAPPY伯與一眾粉絲到場為女神打氣，有人更「人到禮到」，即場送利是予娜娜，娜娜收到後笑逐顏開，興奮地說：「多謝，多謝，有利是。娜娜需要利是！」

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