  • 34°C
香港時間 : 2023713日 (週四) 14:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【71立會暴動】藝人王宗堯等6人闖立法會　網媒記者辯稱獲黃洋達許可進入採訪

社會 13:14 2023/07/13

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

被告馬啟聰今出庭自辯。（陳曉欣攝）

藝人王宗堯等6人涉於2019年7月1日闖入立法會會議廳，早前否認暴動等罪，案件今（13日）於區域法院續審。《熱血時報》記者馬啟聰今供稱，當日獲上司黃洋達許可進入大樓採訪，記者證一直掛於胸前。馬採訪時拍攝了逾70張相片，最終編輯部採用了其中4張。

最新影片推介 :

TOPick診症室
【TOPick診症室】中暑可致器官衰竭嚴重需洗腎　醫生拆解熱衰竭VS中暑成因症狀

本案為區域法院案件，移師至西九龍裁判法院處理。6名被告為黃家豪（22歲，學生）、何俊諺（23歲，運輸工人）、馬啟聰（32歲，記者）、王宗堯（43歲，藝人）、吳志勇（28歲）及林錦均（27歲，無業）。

《熱血時報》記者馬啟聰首日自辯，馬供稱當天日間原在九龍灣辦公室錄影節目，晚上7時被指派接更，與另一同事華偉（音譯）到立法會採訪。

馬稱，在「煲底」見到有示威者破壞入口玻璃幕牆及捲閘，有人喊口號，他聽不見警方或立法會廣播。至9時許，馬獲老闆黃洋達許可進入大樓採訪，他在大樓看見十數名記者。分工方面，華偉做Facebook直播，馬負責拍照。

辯方播放多間媒體的新聞片段佐證馬在大樓的行蹤，馬確認他當時戴黃頭盔、身穿白T恤、口罩及記者證掛在胸前。

馬稱，他在大樓內及在金鐘一帶共拍攝了逾70張照片，編輯部發布了其中4張。馬表示，當他看到現場有部分示威者知悉即將清場後陸續離開，他亦認為在大樓不清楚警方部署，在外面報道不會夾在警方和示威者之間，可保障人身安全，故在10時許離開大樓。

據辯方讀出馬與同事的通訊紀錄，馬案發時將照片發予同事。辯方另播放華偉拍攝的直播影片，馬被拍得用工作手機拍攝立法會「咪兜」的照片。

聆訊下午續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【騙案】佛門女俠翁靜晶揭發印傭假錢莊　仗義為家傭追回4萬元儲蓄
20:51 2023/07/12
【騙案】佛門女俠翁靜晶揭發印傭假錢莊　仗義為家傭追回4萬元儲蓄
【珍惜生命】青衣海面女子載浮載沉　當場證實不治
今日 09:12
【珍惜生命】青衣海面女子載浮載沉　當場證實不治
【持械行劫】尖沙咀錶行劫案匪徒落網　警拘3男涉搶劫
今日 09:26
【持械行劫】尖沙咀錶行劫案匪徒落網　警拘3男涉搶劫
【懲教性侵】涉同日於同一單位性侵女子　3名懲教助理被控強姦准20萬保釋候訊
今日 11:47
【懲教性侵】涉同日於同一單位性侵女子　3名懲教助理被控強姦准20萬保釋候訊
【信用卡騙案】購物後申報信用卡遭盜用　警拘4人涉以欺騙手段逃避法律責任
今日 12:02
【信用卡騙案】購物後申報信用卡遭盜用　警拘4人涉以欺騙手段逃避法律責任

你可能感興趣

【騙案】佛門女俠翁靜晶揭發印傭假錢莊　仗義為家傭追回4萬元儲蓄
20:51 2023/07/12
【騙案】佛門女俠翁靜晶揭發印傭假錢莊　仗義為家傭追回4萬元儲蓄
【珍惜生命】青衣海面女子載浮載沉　當場證實不治
今日 09:12
【珍惜生命】青衣海面女子載浮載沉　當場證實不治
【持械行劫】尖沙咀錶行劫案匪徒落網　警拘3男涉搶劫
今日 09:26
【持械行劫】尖沙咀錶行劫案匪徒落網　警拘3男涉搶劫
罪案 王宗堯 九龍 金鐘 媒體 九龍灣 運輸 立法會 Facebook

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【罪案】7名懲教署職員涉強姦案已被勒令停職　警方：所有被捕人正被扣留調查
22:29 2023/07/12
【罪案】7名懲教署職員涉強姦案已被勒令停職　警方：所有被捕人正被扣留調查
【網售凶宅】西灣河鳳姐凶宅放盤220萬　網民驚見陰森環境：似未清理現場
13:44 2023/07/12
【網售凶宅】西灣河鳳姐凶宅放盤220萬　網民驚見陰森環境：似未清理現場
【性教育】女兒撞破父母歡愉問「點解爸爸抱你」　媽媽高EQ回答獲讚好家教
19:29 2023/07/09
【性教育】女兒撞破父母歡愉問「點解爸爸抱你」　媽媽高EQ回答獲讚好家教