【71立會暴動】藝人王宗堯等6人闖立法會　網媒記者辯稱獲黃洋達許可進入採訪

▲ 被告馬啟聰今出庭自辯。（陳曉欣攝）

藝人王宗堯等6人涉於2019年7月1日闖入立法會會議廳，早前否認暴動等罪，案件今（13日）於區域法院續審。《熱血時報》記者馬啟聰今供稱，當日獲上司黃洋達許可進入大樓採訪，記者證一直掛於胸前。馬採訪時拍攝了逾70張相片，最終編輯部採用了其中4張。

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本案為區域法院案件，移師至西九龍裁判法院處理。6名被告為黃家豪（22歲，學生）、何俊諺（23歲，運輸工人）、馬啟聰（32歲，記者）、王宗堯（43歲，藝人）、吳志勇（28歲）及林錦均（27歲，無業）。

《熱血時報》記者馬啟聰首日自辯，馬供稱當天日間原在九龍灣辦公室錄影節目，晚上7時被指派接更，與另一同事華偉（音譯）到立法會採訪。

馬稱，在「煲底」見到有示威者破壞入口玻璃幕牆及捲閘，有人喊口號，他聽不見警方或立法會廣播。至9時許，馬獲老闆黃洋達許可進入大樓採訪，他在大樓看見十數名記者。分工方面，華偉做Facebook直播，馬負責拍照。

辯方播放多間媒體的新聞片段佐證馬在大樓的行蹤，馬確認他當時戴黃頭盔、身穿白T恤、口罩及記者證掛在胸前。

馬稱，他在大樓內及在金鐘一帶共拍攝了逾70張照片，編輯部發布了其中4張。馬表示，當他看到現場有部分示威者知悉即將清場後陸續離開，他亦認為在大樓不清楚警方部署，在外面報道不會夾在警方和示威者之間，可保障人身安全，故在10時許離開大樓。

據辯方讀出馬與同事的通訊紀錄，馬案發時將照片發予同事。辯方另播放華偉拍攝的直播影片，馬被拍得用工作手機拍攝立法會「咪兜」的照片。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣