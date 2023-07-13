【無奇不有】16萬月薪請男保鑣 照顧4名老婆跑車任開但要符合1個條件

世界之大，無奇不有。近日內地瘋傳一張招聘廣告截圖，一名大老闆招聘一名管家兼保鑣，主要管理豪宅事務及負責4名老婆的人生安全，不過卻要求上班前需接受「人工閹割術」，令一眾網友嘩然，更有人嘲諷，

這是在招東方不敗？

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綜合內地媒體報導，該名大老闆是某集團的總裁。其招聘的要求為身高180公分以上﹑有武術底子的強男保鑣兼管家，如若是軍警學校畢業生﹑退伍人士又或有私人保鑣相關經驗，也會被優先錄取。

工作地點在上海奉賢區的一棟別墅，日常職責包括照顧總裁包養的4名太太的日常起居﹑出入安全等，也需妥善處理別墅內所有事務及確保別墅的安全。

總裁開出的受聘條件也甚為優厚，月薪達15萬元人民幣（約16.35萬港元）﹑一周上班5天﹑錄取後可以預支一年的人工，遇上太太們心情好時，也會給予小費。此外，於私人休息時，也可開別墅的跑車外出。

但是，相信總裁擔心4名老婆對著健壯的男保鑣會把持不住，被「戴綠帽」，於是特意要求面試成功者要進行「閹割」手術，只需切除睪丸而可保留陰莖。對此，招聘廣告內容也坦白說明，

說白了就是和古代太監差不多，保護主子伺候主子。

雖然此工的薪金等待遇條件不錯，但是網友們直斥「閹割」的要求太誇張了，「古代當太監只是保姆，現在還要兼任保鑣」、「如果集團倒閉，那不就白割了」；也有人說出個重點來，「找女保鑣不就好了」；有網友更戲言，「剛好想做變性手術，又缺錢的，就很適合。」不少人坦言現代文明社會怎還會有如斯的要求，質疑其真實性。

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責任編輯︰王明芳