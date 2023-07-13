【慳電秘笈】1匹冷氣開1個鐘=風扇開20個鐘　中電教開冷氣慳電貼士

▲ 中電教開冷氣慳電貼士。

天氣炎熱，冷氣已是不少人家中的必備品。想涼快又想節能？中電就分享了多個冷氣機慳電貼士，由測試功能、選擇機種到實際使用都有教學，相當實用。

1. 測試功能

中電教路，要測試家中冷氣機效能，可先在開冷氣機前，量度房間溫度；後續就是將冷氣機設定到最低溫度，持續運行3分鐘；然後測量出風口的溫度。在將「室溫」減去「出風口溫度」，如果差距少於8°C，即代表冷氣機功能仍很健康。但如果「室溫」減「風口溫度」差距高於8°C，即可能需要換機。

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2. 選擇機種

要選擇一部高能源效益的冷氣機，中電就列舉出3個步驟：第一步，根據家中空間面積，選擇冷氣機類別及匹數。如果房間面積約有80至100呎，可選擇1匹冷氣機；如果冷氣機裝在西斜方位，1.5匹（匹半）冷氣機則更為適合。

第二步，要認清「定頻式」或「變頻式」冷氣機。中電指出，定頻式冷氣機長期維持同一頻率運行，耗電量相對較高；而變頻式冷氣機就會因應室溫，自動調節壓縮機轉速，耗電量相對較低，也相對更能慳電。

第三步，就是選擇帶1級能源標籤的冷氣機。比起3級能源標籤的冷氣機，1級能源標籤冷氣機節省大約23%的電源。

消委會在今年測試了13款俗稱「1匹半」的淨冷型窗口式冷氣機，在比拼製冷量、能源效率、寧靜程度等，共有9款總評獲4星或以上，點擊下圖睇詳細名單：

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3. 實際使用

中電指出1匹冷氣機運行1小時，已相等於風扇運行20小時。因此開冷氣機前應先開風扇，之後調高冷氣機溫度。而冷氣機溫度每調高一度，即可節省3%能源。點擊睇4款通過消委會全部安全測試的循環扇：

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此外，冷氣機隔塵網也要定期清洗，除了有助消滅細菌以外，還可延長冷氣機使用壽命。

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責任編輯：羅嘉欣