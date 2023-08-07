【頭銜能力】曾經為頭銜覺得懷才不遇 鄭丹瑞遇高人指點：努力做好自己

▲ 要人認識你的能力，而不是你的銜頭。

小學成績表最希望老師的評語是：「品學兼優」，又或者被班主任欽點做班長；中學階段，就憧憬讀到中四、中五可以被選做Prefect，勉強繙譯是級長，比起班長更威風，只是直到畢業，我都沒有被選中。

人生第一次真正接到升職信，是在電視台由編劇升做編審，可以帶領一個迷你編劇團隊，那年，我未夠二十五歲。能力被認同和肯定的感覺很爽，但因為年輕，「爽」的感覺很快變種，開始「囂」。囂的下場就是過度高估自己的能力，同事的好言相勸也聽不入耳，搞出來的劇本不濟，口碑收視差強人意，上司對我的信任開始動搖。又因為年輕，由「囂」變成「不忿氣」，認為全世界欠了我，愈是不忿，就愈渴望得到認同，但效果卻往往適得其反。

後來出任電台節目總監到營運總裁，職銜三級跳，也表示得到別人的認同，應該心滿意足，卻反而在一人之下、萬人之上的時候，反問自己：「我有足夠能力嗎？抑或在濫竽充數？」人家信我時，輪到我信不過自己；然後，就不再留戀甚麼銜頭職位，努力做好自己，也多得當年在我最渴望一個「職銜」、最想被肯定，但又覺得懷才不遇的時候，遇上高人指點：「做人做到『行不改名、坐不改姓』是最高境界，要人認識你的能力，而不是你的銜頭。」

又的確係，收過不少人的卡片，今天他是某某公司經理，過了一陣子，他再遞上某某機構總監，職銜換太多，記不住，再次遇上，他沒遞上卡片，就忘記他是誰。

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