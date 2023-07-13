【短命婚姻】人妻婚後第一天出門買炸雞失蹤　12天後揭真相令丈夫心碎

▲ 印尼一名人妻婚後第一天出門買炸雞，失蹤12天後，丈夫揭開真相令他心碎。（網上相片）

遇到心愛之人要及早捉緊，不要令自己後悔！一名來自印尼的人妻在婚後第一天，聲稱出門買炸雞，但一出門就失蹤了12天，尋獲時丈夫發現人妻原來與前男友私奔，丈夫心碎決定讓愛。

綜合外媒報道，一名人妻以買炸雞為由駕車外出，當時她只帶了手機和銀包，所以丈夫沒有察覺異常之處。不料，人妻出門後就失去聯絡。

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丈夫尋妻不果，在失蹤後第4天報警求助，經警方介入，在失蹤12天後尋回妻子，發現當時妻子正與前男友約會。據調查，即使在與丈夫交往期間，妻子仍對前男友念念不忘，兩人一直有私下聯絡。妻子在婚後才驚覺前男友是真愛，所以決定私奔。

丈夫得知真相後心痛難過，但是大方成全兩個相愛之人，決定與妻子離婚，更強調不會提出任何訴訟，

從現在開始，她不再是我的妻子了。把她留給前男友，這樣他們才能結婚。

丈夫在網絡平台發帖分享不捨之情，並貼上與前妻的合照，網民紛紛留言安慰他。

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責任編輯︰王明芳