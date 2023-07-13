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【樹木投訴】每年逾千宗樹木投訴涉部門權責爭議　申訴專員促樹木辦盡早介入

社會 13:36 2023/07/13

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申訴專員趙慧賢（ 梁偉榮攝）

申訴專員趙慧賢今日（13日）公布有關樹木投訴的處理，發現2018年至去年10月期間，約有1,100宗樹木投訴涉及部門權責爭議，平均每年有數十宗個案，需逾3個月才回覆投訴人。

公署審視樹木辦在協調及督導各部門處理樹木投訴工作後發現，2018年至2022年10月期間，1823平均每年接獲24,000宗樹木投訴，涉及權責爭議的平均每年約1,100宗，佔全年接獲的投訴3.3%至5.9%不等，當中更每年有數十宗，投訴人需等逾3個月才收到回覆，樹木辦正式按機制介入時，個案距離接受時間已經達4至個月不等。

公署調查亦發現，各部門回覆1823緊急個案的平均日數為8至14日，惟地政總署回復的平均日數按年上升，由2018年的45日，上升至2022年的104日，形容情況「真係唔理想」，並認為樹木狀況存在變數，若樹木投訴個案因此而不獲適時處理，不但容易令市民感到部門互相推卸責任，更可能帶來安全隱患。

趙慧賢舉出多項建議，如樹木辦應加强督導各部門嚴格按照跨部門機制的規定，處理投訴轉接個案等。而地政總署去年由副署長成立及領導的專責小組，已落實7項建議，去年10月地政總署的逾期回覆個案已減至4宗。

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記者：李芷玲

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