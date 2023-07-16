【靚太廚房】一人食飯/帶飯必學食譜推介 10分鐘惹味住家料理送飯一流
辛苦工作一日，收工當然要極速回家食晚飯，然後好好享受Me time來個短暫「耍廢人生」。今集《TOPick一分鐘》有Food Blogger Angel和大家分享懶人食譜，做法簡單而且送飯一流，即使零廚藝都不會「炸廚房」! 當中包括: 甜辣爽口Bang Bang蝦滑、「糧尾拯星」天津飯(蟹玉丼)、健康之選味噌煮南瓜肉燥等。事不宜遲，即刻開飯!
Bang Bang蝦滑
材料
|蝦滑
|2包
|黃椒/青椒/紅椒
|3選2，各1隻
|沙律醬
|3匙
|泰式辣醬
|3匙
|中式辣椒醬
|2匙
|檸檬汁
|1匙
做法
點擊大圖了解做法
1) 切開彩椒，去籽後切塊。
2) 熱鍋下油，將蝦滑喞成條狀。
3) 蝦滑兩邊煎至金黃色、脆皮狀態，盛起，剪成粒狀。
4) 彩椒下鍋，炒至軟身即可。
5) 將蝦滑及彩椒放入同一個食物容器內，加入沙律醬、泰式辣醬及中式辣椒醬，一同拌勻。(如果想更方便，節省洗碗時間，直接放在食物盒內搖幾下。)
6) 上碟後，加上檸檬汁及少許蔥花做點綴，即成。
天津飯(蟹玉丼)
材料
|竹輪
|1條
|蛋
|2隻
|椰菜絲
|適量
|仿蟹柳
|2條
|炸蟹鉗
|2隻
|飯
|1碗
|蔥花
|少許
調味料
|蠔油
|1茶匙
|極鮮雞汁
|1茶匙
|糖
|1茶匙
|鰹魚汁
|3匙
|生粉
|2匙
做法
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1) 竹輪切開圓片狀，蔥切細粒，備用。
2) 飯底：熱鑊落油，大火順序炒竹輪片、椰菜、白飯。熄火加入蔥粒，炒勻盛起。
3) 蛋蓋：蟹柳切成絲，2隻蛋打勻，加入蟹柳絲。
4) 蛋蓋：熱鑊落油，倒入蟹柳蛋漿，煮到喜歡或可接受的熟度即可盛起，整齊地放在炒飯上。
5) 醬汁:加入一碗水，煮滾。水滾加入蠔油、極鮮雞汁、糖及鰹魚汁3匙，拌勻。
6) 生粉開水，倒入醬汁繼續煮至濃稠芡汁狀態，熄火。
7) 醬汁加上蛋包飯上，即成。
下廚貼士
- 第1-4個步驟，不需要加任何調味料。
- 以上步驟可以用同一個鑊完成，節省清洗時間。
味噌煮南瓜肉燥
材料
|貝貝南瓜
|3隻
|免治豬肉
|150克
豬肉醃料
|醬油
|1匙
|米酒
|1匙
|糖
|1茶匙
|生粉
|1茶匙
調味料
|蒜蓉
|1茶匙
|味噌
|1匙
|生粉
|1茶匙
|水
|80毫升
做法
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1) 貝貝南瓜洗淨去芯，切大塊。
2) 免治豬肉加入醃料，拌勻醃15分鐘。
3) 熱鍋下油，中大火爆香蒜蓉，加入已醃好免治豬肉炒熟，盛起備用。
4) 熱鍋下油，中火煎香南瓜焦香。
5) 免治豬肉回鍋，與南瓜拌勻後，隨即加入味噌，炒勻。
6) 加入生粉水，放上蓋子，轉細火炆煮10分鐘即成。
汁煮茄子蛋
材料
|圓茄
|1條
|蛋
|1隻
汁煮湯底
|鰹魚高湯
|150毫升
|鰹魚汁
|30毫升
|醬油
|10毫升
|味啉
|10毫升
|糖
|2茶匙
做法
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1) 圓茄子留著頭部，切半。
2) 茄肉以直線切成片狀。
3) 1隻蛋打勻備用。
4) 熱鍋加入鰹魚高湯、鰹魚汁、醬油、味啉及糖，煮滾。
5) 放入茄子，切面向下，中火煮至軟身，期間不時輕壓。
6) 轉小火，平均淋上蛋漿，加上芝麻及蔥花。
7) 煮至自己喜歡的生熟度，即可熄火。
下廚貼士
- 可按個人喜好，加入七味粉。
- 素食人士可轉用昆布高湯和昆布醬油。
糖醋荷包蛋
材料
|蛋
|8隻
|蔥
|適量
調味料
|生抽
|2匙
|老抽
|1匙
|鎮江醋
|1匙
|蠔油
|1匙
|茄汁
|2匙
|糖
|2茶匙
|水
|100毫升
|生粉
|1茶匙
做法
1) 煎香荷包蛋，盛起備用。
2) 將所有調味料混合，倒入鑊，細火煮至濃稠。
3) 荷包蛋回鍋，平均沾上醬汁後，加上蔥花即成。
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責任編緝：張懿慧