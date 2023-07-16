【靚太廚房】一人食飯/帶飯必學食譜推介　10分鐘惹味住家料理送飯一流　

▲ Food Blogger Angel為大家推介5個慳錢帶飯食譜。

辛苦工作一日，收工當然要極速回家食晚飯，然後好好享受Me time來個短暫「耍廢人生」。今集《TOPick一分鐘》有Food Blogger Angel和大家分享懶人食譜，做法簡單而且送飯一流，即使零廚藝都不會「炸廚房」! 當中包括: 甜辣爽口Bang Bang蝦滑、「糧尾拯星」天津飯(蟹玉丼)、健康之選味噌煮南瓜肉燥等。事不宜遲，即刻開飯!

▲ Food Blogger Angel 為大家推介5個懶人食譜。(湛斯雅攝)

Bang Bang蝦滑

▲ Bang Bang蝦滑。(湛斯雅攝)

材料

蝦滑 2包 黃椒/青椒/紅椒 3選2，各1隻 沙律醬 3匙 泰式辣醬 3匙 中式辣椒醬 2匙 檸檬汁 1匙

做法

點擊大圖了解做法

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

1) 切開彩椒，去籽後切塊。

2) 熱鍋下油，將蝦滑喞成條狀。

3) 蝦滑兩邊煎至金黃色、脆皮狀態，盛起，剪成粒狀。

4) 彩椒下鍋，炒至軟身即可。

5) 將蝦滑及彩椒放入同一個食物容器內，加入沙律醬、泰式辣醬及中式辣椒醬，一同拌勻。(如果想更方便，節省洗碗時間，直接放在食物盒內搖幾下。)

6) 上碟後，加上檸檬汁及少許蔥花做點綴，即成。

天津飯(蟹玉丼)

▲ 天津飯(蟹玉丼)。(圖片由受訪者提供)

材料

竹輪 1條 蛋 2隻 椰菜絲 適量 仿蟹柳 2條 炸蟹鉗 2隻 飯 1碗 蔥花 少許

調味料

蠔油 1茶匙 極鮮雞汁 1茶匙 糖 1茶匙 鰹魚汁 3匙 生粉 2匙

做法

點擊大圖了解更多

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

1) 竹輪切開圓片狀，蔥切細粒，備用。

2) 飯底：熱鑊落油，大火順序炒竹輪片、椰菜、白飯。熄火加入蔥粒，炒勻盛起。

3) 蛋蓋：蟹柳切成絲，2隻蛋打勻，加入蟹柳絲。

4) 蛋蓋：熱鑊落油，倒入蟹柳蛋漿，煮到喜歡或可接受的熟度即可盛起，整齊地放在炒飯上。

5) 醬汁:加入一碗水，煮滾。水滾加入蠔油、極鮮雞汁、糖及鰹魚汁3匙，拌勻。

6) 生粉開水，倒入醬汁繼續煮至濃稠芡汁狀態，熄火。

7) 醬汁加上蛋包飯上，即成。

下廚貼士

第1-4個步驟，不需要加任何調味料。

以上步驟可以用同一個鑊完成，節省清洗時間。

味噌煮南瓜肉燥

▲ 味噌煮南瓜肉燥。(圖片由受訪者提供)

材料

貝貝南瓜 3隻 免治豬肉 150克

豬肉醃料

醬油 1匙 米酒 1匙 糖 1茶匙 生粉 1茶匙

調味料

蒜蓉 1茶匙 味噌 1匙 生粉 1茶匙 水 80毫升

做法

點擊大圖了解更多

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

1) 貝貝南瓜洗淨去芯，切大塊。

2) 免治豬肉加入醃料，拌勻醃15分鐘。

3) 熱鍋下油，中大火爆香蒜蓉，加入已醃好免治豬肉炒熟，盛起備用。

4) 熱鍋下油，中火煎香南瓜焦香。

5) 免治豬肉回鍋，與南瓜拌勻後，隨即加入味噌，炒勻。

6) 加入生粉水，放上蓋子，轉細火炆煮10分鐘即成。

汁煮茄子蛋

▲ 汁煮茄子蛋。(圖片由受訪者提供)

材料

圓茄 1條 蛋 1隻

汁煮湯底

鰹魚高湯 150毫升 鰹魚汁 30毫升 醬油 10毫升 味啉 10毫升 糖 2茶匙

做法

點擊大圖了解更多

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

1) 圓茄子留著頭部，切半。

2) 茄肉以直線切成片狀。

3) 1隻蛋打勻備用。

4) 熱鍋加入鰹魚高湯、鰹魚汁、醬油、味啉及糖，煮滾。

5) 放入茄子，切面向下，中火煮至軟身，期間不時輕壓。

6) 轉小火，平均淋上蛋漿，加上芝麻及蔥花。

7) 煮至自己喜歡的生熟度，即可熄火。

下廚貼士

可按個人喜好，加入七味粉。

素食人士可轉用昆布高湯和昆布醬油。

糖醋荷包蛋

▲ 糖醋荷包蛋。(圖片由受訪者提供)

材料

蛋 8隻 蔥 適量

調味料

生抽 2匙 老抽 1匙 鎮江醋 1匙 蠔油 1匙 茄汁 2匙 糖 2茶匙 水 100毫升 生粉 1茶匙

做法

1) 煎香荷包蛋，盛起備用。

2) 將所有調味料混合，倒入鑊，細火煮至濃稠。

3) 荷包蛋回鍋，平均沾上醬汁後，加上蔥花即成。

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！https://bit.ly/3FSyDTu

責任編緝：張懿慧