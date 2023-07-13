才子歌手Jamie Miller由網絡唱紅　新歌夥韓星Young K合作

▲ 《Maybe Next Tim》找來韓國男子組合Day6成員Young K合作。

英國唱作歌手Jamie Miller，本是一名典型打工仔，但憑藉一聽難忘的歌聲，加上共鳴曲詞，俘虜民心，全球播放率達10億，更獲殿堂級歌手Sam Smith及P!nk等力讚。近日新歌《Maybe Next Tim》找來韓國男子組合Day6成員Young K合作，令人期待。

Jamie Miller生於基層家庭，爸爸是的士司機，媽媽是清潔工人，Jamie熱愛音樂，不少老師對他的天賦才華給予高度的評價，所以Jamie媽媽堅持要送他進演藝學校。

Jamie聽過Adele、Bruno Mraz、Michael Jackson等等這些啟蒙他在Soul、Gospel及R&B音樂路上發展的音樂人後，他總會想自己不會改變到這個世界。他在求學時期甚至隱藏自己的喜好。

▲ 才子

才華不會被活埋，Jamie一直埋首在家中做音樂，偶爾拍片翻唱別人的作品放上網，結果有次他翻唱Adele的《One and Only》，被名模Khloe Kardashian轉發，Sam Smith及P!nk更大讚，Jamie的人生從此改寫，得到一紙合約。

去年正式成為歌手，推出EP《Broken Memories》，單曲《Here’s Your Perfect》獲得大眾喜愛，在全球達10億播放流量，傳媒大讚其音樂擁有撫慰能力，更能穿透樂迷的心，難怪他先後成為Calum Scott、Jesse McCartney及Kelly Clarkson演唱會的暖場嘉賓。

雖然獲得大眾喜愛，但Jamie選擇停一停，暫別樂壇一年，今年再度出發，最新作品《Maybe Next Time》正是Jamie與韓國男子組合Day6成員Young K的首度合作，唱出對於被拒諸門外的感言。

▲ Young K剛服完兵役便與Jamie合作。

Jamie分享創作理念：「在成長過程中，經常會聽到別人對你說：『Maybe Next Time』，聽到別人這麼說，我總會問自己為甚麼？人們都很容易就放棄，其實絕不可以輕易放手，要勇敢前行，深信下一次便會得到對方的認同。」

今次與Young K的合作，也令Jamie喜出望外，他說：「我很喜歡Young K的歌聲，所以能找到他一同合作，實在很榮幸，也充滿期待。」Young K剛服完兵役便與Jamie合作，全因被Jamie的旋律所吸引，Young K道：「Jamie找我合作時，我一聽到便深深愛上，也禁不住要唱一段副歌呢！」

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