【人性實驗】「榨生金魚汁」實驗20學生崩潰離場　教授致歉澄清事由

一個另類的人性實驗，令學生留下不可磨滅的陰影。台灣近日一名高中生在社交平台討論區發文，詳述近日參與體驗營，活動中大學教授進行一項實驗，他將活生生的金魚放入榨汁機中，要求學生按下按鈕疑似「將活金魚榨汁」，逾20名學生驚嚇得崩潰逃離課室，事後有學生將實驗過程發文申訴，引起社會譁然。涉事教授事後解釋，該實驗背後意義是啟發學生思考生命意義、尊重生命，又強調無意殺死金魚。

同學反應驚嚇有人尖叫

該名台灣的高中生在討論區發文，自爆參加了一個為期兩周的「台大第23屆人社營隊」，7月10日，他上了一個「批判思考」的課堂，當時主教的大學教授表示要進行人性實驗，「把活的金魚打成汁」。教授在課室取出榨汁機，並請助教放進一條活金魚，更當場邀請學生按下按鈕，發文的學生形容︰「這時候教室裡已經充滿驚嚇、尖叫、倒吸一口氣的聲音，大家都在議論紛紛」。

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學生文中提到，教授選同學出去按榨汁機的按鈕時，更一直叫其他手拍手，當多次重覆說「會怕可以出去」，令不少學員情緒崩潰衝出教室。當時教授繼續實驗，「結果真的有同學要上去按」。雖然學生按下按鈕，但榨汁機沒有插電、沒有殺死金魚，但實驗中營造的恐怖氣氛，卻令學生十分不安，「課堂結束很多學員都在教室、走廊、醫護組抱在一起哭，情緒非常崩潰，受到實驗的衝擊、自責、不滿、不舒服都混在一起，輔導員們臉也是一個比一個黑，而這位賴教授看到這樣的景象居然還大笑，好像覺得自己的實驗很成功？」該學生更指不想再上他的課。

發文引來外界很大的迴響，涉事的成功大學外文系教授賴俊雄事後澄清，「金魚實驗」為當日一節課堂，主要希望激發學生尊重生命、思考生命應有的態度，藉真實的感受啟發學生。

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教授解釋實驗背後意義

他指在實驗前，已告訴學生該實驗是源於丹麥一件真實事件，當時一名藝術家在藝術中心放置了10部有金魚的榨汁機，並允許觀眾按下按鈕，使金魚在瞬間快速轉動中死亡，目的是警醒世人尊重生命，結果實驗引起社會譁然，甚至被告上法庭，最終法庭判決無罪，因為金魚瞬間死亡沒痛苦，而且藝術家的目的是試圖「問題化」大眾對生命不尊重的態度與價值觀。

賴俊雄又指在實驗前已提醒學生，用榨汁機殺死金魚，在法律上可能「不犯法」，但法律標準僅是最低標準，因此才需要建立道德標準。他又指在實驗前有告知學生及活動團隊，如不欲參與可離開教室，當時200名學生中，約有20餘位學生離開，認為是因他們提早離開、不清楚後續說明才造成誤解。

網民憂心學生心靈受創

另外，他指將金魚放入榨汁機前，已將電源拔除，因此並無殺死金魚的意圖，在下課前他亦請全班向離開的20多位學生給予掌聲，讚揚他們有屬於自己的道德良知，有勇氣選擇傾聽自己內心的感受與聲音，選擇不參與此實驗；對於未能周全考慮到離開同學的心理壓力與感受，他表示歉意。

雖然教授解釋得頭頭是道，但有網民質疑這種實驗可能會造成學生的心理創傷，「沒顧慮到學生能否理解他想表達的，也沒顧慮到學生心理層面」、「這種事情是會留下心理陰影的，嚴重的還會有創傷反應」。

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