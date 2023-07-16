【靈戲逼人】阮浩棕棄金融業入演藝圈當演員　星三代有壓力：迫使自己要做得更好

挾著「藝人後代」光環加入演藝圈可說是雙刃刀，幸運的會比人快走紅，要不卻招來閒言不討好！已故資深演員梁舜燕孫兒阮浩棕（Nicholas）接受TOPick訪問，他承認「星三代」身份為其帶來壓力兼閒言，曾怕毀了嫲嫲「第一人」美譽。

幸而阮浩棕終嶄露頭角，今年連續三劇出街的於《靈戲逼人》升呢男二，至愛的嫲嫲未能見證其成績，阮浩棕難免遺憾，惟嫲嫲的教晦永藏心底，他說：「她本身已是一本好好的『教科書』，待人接物的方式很值得學習。」

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▲ （陳慧安攝）

劇接劇被公司力捧

於劇集《靈戲逼人》裡阮浩棕飾演武生高手「方浩東」，事前阿Nic上了一日的粵劇「速成班」，學習功架、平喉和造手。「慶幸以前學過唱歌，加上學習能力算快，很快模仿到那種聲線，而且劇組找來一名文武生在場指導，他都說我有天份，叫我有興趣的話跟他學習。」

除了是文武生，劇中阿Nic是搬運公司老闆，要靠曬黑和操肌來營造粗豪感覺，他勤做gym之下也喜見成效。「某些場口導演叫我除多一點衫，露下手臂，（介意拍劇騷肌嗎？）若果操出成績來我不介意，但現在線條不算美，始終公司有很多大隻仔一除衫就好正。」

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放棄做金融才俊

劇中的「方浩東」遭父親反對開辦粵劇班，現實中阿Nic獲父母支持追夢，他說：「家人覺得我較有耐性，性格上幾合適做演員，簡單如在片場等待，都需要點耐性，而且家人曾從事這行，明白演藝圈的運作。」

喇沙書院出身的阿Nic，擁有香港科技大學經濟系學士學位，畢業後這位高材生卻入讀藝訓班，阿Nic不認同是浪費，他說：「其實只是做著自己喜愛的事，都是追夢的過程。」

回想某次跟中學同學聚會，眼見友儕已成為醫生或任職投行，阿Nic卻捨棄當金融界選走演員路，說：「這班朋友由細至大也很優秀，曾想過若果加入他們的行業，可不可以跟他們比拼呢？既然係咁，倒不如做自己喜歡的事。雖然賺錢能力未及他們，但他們反而羨慕我可勇敢追夢，揀一條想走的路。」

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星三代有壓力

初加入TVB時，阮浩棕被派演店小二或記者等閒角，收入不算多，幸而他沒有經濟壓力。他說：「真的要多謝哥哥，家裡的支出主要由他負責，（他如何鼓勵你？）他跟我說：『將來你紅了，要養番我』」

雖然出身演藝世家，爸爸阮惠源為前亞洲監製，嫲嫲梁舜燕又是資深演員，阮浩棕沒想過利用「星三代」的優勢，

「我知道靠家人的幫忙會得到機會，但我怕做得不好，比人家說『梁舜燕個孫囉，都唔得嘅』，怕影響到嫲嫲之外，不想有負面評語，若嫲嫲聽到會不開心。」

故入行初期，阿Nic沒公開與Lily姐的嫲孫關係，但家人是不變的，他說：「因為嫲嫲的人脈或者爸爸認識的朋友而帶來的機會，的確是一個資源，而我又把不把握得好？是關乎自己的實力與能力。」

▲ 初入行時，阮浩棕主持兒童節目。

在TVB三年間發展平平，2017年阿Nic往北京發展，參演不少古裝劇和電影，某次的經歷令他想通了，「當時因為爸爸的關係，某位導演找我演他的網劇，相隔一年後他再找我，原來他滿意我的表現，覺得交到功課才再找我演出，最重要是我對得住個機會。」

不想靠家人上位，阿Nic享受踏實地由低做起，「在我未準備好的時候，因為家人而爭取到一個機會，我演得唔好，觀眾覺得『唔得噃，佢哟戲好難睇』，可能一下子就完，始終我們這行上落很快。」

「星三代」這身份為阿Nic帶來壓力，但亦有著鞭策力，他說：「迫使我要做得更好，對自己的要求會定得更高。因為嫲嫲在行內向來獲稱讚，是大家的榜樣，尤其我是她的孫兒，更加要做得好。」

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回想早年為嫲嫲辦六十大壽，席間汪明荃對阿Nic說的一番話，影響深遠：「她說嫲嫲是圈中『第一人』，當年英國麗的呼聲的年刊授予這名衍，我作為她的孫，要待她傳承下去。」

入行初期，嫲嫲Lily姐未有給予阿Nic太多忠告，他說：「我做任何事情，嫲嫲都會稱讚，在我心中她是一位溺愛孫仔的嫲嫲。」

阿Nic續說嫲嫲的工作態度最值得學習，他說：「記得當年嫲嫲拍《同盟》，我去廠裡得她收工，見她默默在旁看劇本，無論多累也堅持下去，她這種工作態度和敬業樂業精神是永遠刻在我心中，亦提醒自己要像她一樣。」

拍劇時間日夜癲倒，但Lily姐好捱得，「即使身體不舒服，嫲嫲也會堅持返工，她經常說：『我唔塌得架，會打搞到劇組排通告。」

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梁舜燕最寵愛的孫仔

回想兒時跟嫲嫲的相處點滴，阿Nic原來是Lily姐最溺愛的孫兒，「我跟哥哥和表姐年紀上差幾多，年幼時他們都會蝦我，我就會跑去嫲嫲身邊尋求庇護，加上我繼承她的衣鉢，所以跟她的感情較好。」

3年前回歸TVB，阿Nic的演出獲一置好評，惟嫲嫲卻未見證孫仔的成績。他哽咽說：「嫲嫲以前經常讚我演得好，但我沒有接受她的讚美，我只說『我係你個孫咋，做咩你都話好』，但近日開始有點成績時，我已經再聽不到她的讚美，是我很大的遺憾。」

▲ （陳慧安攝）

問到會否以攀上男一為目標來報答嫲嫲，阿Nic說：「當然會想做男主角，但並非只為報答嫲嫲，我亦要好好裝備自己，令自己變得更成熟和沉穩去面對下一個挑戰。」

事業剛起飛的阿Nic，問到愛情生活時，以「專注工作」例牌答案作回應。雖然跟不少女藝人合作，阿Nic卻不怕戲假情真。他說：「跟她們只是好朋友，工作時碰到面會很多話說，但私下我不會主動聯繫。」他坦言會跟女藝人保持適當距離：「可能是天蝎座吧，所以想保留少許神秘，會有一點距離感，加上我性格內斂和少許社恐。」

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場地提供：Harlan's (The ONE)

記者：游艾維

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