【兩性關係】兩性關係專家勸窮男做單身狗　勿耽誤女生青春：冇錢唔好拍拖

▲ 窮！連談戀愛的資格都冇。

有情真是可以飲水飽？或者這些只會出現在螢光幕度，小則約會食飯，大則組織家庭，樣樣都是要用錢，所以無錢，真的連談戀愛的資格都冇，有外國的兩性關係專家指出，經濟狀況比較差的男生不要隨便約會，以免耽誤女生青春，爭議言論在網上掀起討論！

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美國23歲兩性關係專家Karla Elia，以教導客戶如何尋找真愛為職業，近來在網路上發表戀愛技巧引發爭論，她認為由於女性青春有限，所擁有的時間其實比男性更寶貴，所以在選擇對象時應該以男方是否擁有良好的經濟能力為優先考量。

她說：「許多女性不敢說出自己的擇偶標準，因為她們怕找不到這樣的男人，但其實有很多男性是願意為伴侶付出，我們不應該認為男女平等，女性本來就是要被疼愛的」。

她指出窮男或經濟條件不好的，根本不應該談戀愛，

許多女性不敢說出自己的擇偶標準，因為她們怕找不到這樣的男人，但其實有很多男性是願意為伴侶付出，我們不應該認為男女平等，女性本來就是要被疼愛的。

她強調經濟狀況條件不好的男性根本就不應該約會，「他要有經濟能力才能『投資』女人，我知道我可以負擔得起自己想要的生活方式，如果有達不到條件的人想追我，我會和他說，『謝謝，下一位』」。

Karla Elia還以自身的經驗去勸戒一眾女生，我的丈夫就是符合這樣條件的人。她去年5月與25歲丈夫Dustyn Elia結婚，對方原本在美國海軍擔任高級職位，平時也有投資股票，所以經濟狀況十分穩定，可以全力支援她的生活，讓她可以追逐自己的人生目標。

相關言論發表後引發網友爭論，有人批評她的觀念根本就是20年前的價值觀，現代女性已經不需要依靠男人，不過也有人贊同她的說法，認為她只是指出女性應該要找條件相當的伴侶，沒必要為了婚姻委屈自己。

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責任編輯︰王明芳