【揚眉女子】90後港女踩入物流界做運貨　打破成見：貨倉工非大隻佬工作

▲ Nicole（右）及Kendra （左）外表嬌滴滴，她們也想不到自己會做關於物流的工作。（受訪者提供）

因做送貨工作而被冠以「港版羅拉」的朱芊佩，甚受網民支持。事實如今香港女生早已不讓鬚眉。兩位90後女生Nicole及Kendra ，大專畢業後沒從事本科修讀的行業，反而投身一般認為是男人工的物流行業。

入行後，兩位女生看到了有別自己想像的工作環境，發現原來只要夠膽踏出第一步，往往會有意想不到的驚喜。

畢業後便加入物流公司工作的Nicloe和Kendra，二人年紀相若，坦言最初只是膽粗粗地入行。

▲ 二人坦言對電商和物流工作沒有認識，全是膽粗粗地入行。（受訪者提供）

Nicole憶說：「 讀書時與朋友一起經營韓國時裝網店，深深體會物流的重要，後來在招聘平台上看到這個職位招聘，雖然對物流業認識不多，但因著好奇，覺得這個行業或有很多有趣之處，也想知道做網店物流操作上許多專業術語，如CBM、B2B、B2C訂單等，便決定嘗試一下。」

至於Kendra本身經常網購，對「電商物流」早有興趣，適逢知道有公司需要增添電商物流客服人員，在朋友介紹下便入行。

Nicole現時擔任數碼營銷助理，負責協助市場營銷工作，包括資料蒐集及整理數據、網站更新及與供應商的溝通等；而Kendra則是客戶服務主任，主責解答網購查詢及跟進訂單及物流安排，二人雖主要在辦公室工作，但亦需到倉庫進行拍攝及製作推廣內容。

▲ 她們說公司貨倉男女比例相若，對女生也沒有特別的體力要求。（受訪者提供）

貨倉原來乾淨企理

她們像多數人的印象一樣，本來以為物流業是比較男性化的工種。Nicole笑言：「聽到物流就覺得是倉務，需要體力勞動，是『大隻佬』工作，後來發現公司各部門男女比例相約，自己的Marketing Team暫時更是女多於男！」

Kendra認同道：「當初知道自己要多在倉庫工作，多少也有顧慮，因為感覺物流倉庫是男性主導，後來到場實際了解操作，原來都有不少女同事，防備心才慢慢放下。」

她們亦指原以為貨倉工作環境會比較簡陋，結果出乎意料，不但比想像中企理，辦公室裝修更如外國的Co-working space。

▲ 二人工作上經常要入貨倉，工作環境卻比比想像中乾淨企理。（受訪者提供）

Kendra指：「我較常要入倉工作，之前會少少擔心環境雜亂、沒有冷氣、潮濕等，其實那裡有完善和自動化的物流設備，男女同事比例均等，女同事在處理各項工序，有時還較男同事細心！」

Nicole解釋：「入行後發現原來工序分得很仔細，特別是電商物流因牽涉不同程序，以倉庫為例，有清晰的工作劃分，由貨品入倉、揀貨、執貨、到出貨，都有同事專門負責，不是想像中只有大隻佬搬貨，公司亦清晰劃分物流操作區、辦公室、休息室、共享工作空間等，自己有獨立工作位，在倉庫工作都可以很舒服。」

男女比例均勻

另一樣令Nicole意外的是，物流公司的女職員比她想像更多，工作氣氛亦十分融洽。「公司經常鼓勵同事互相溝通和協作，團隊成員可自由表達自己的想法，這種氛圍有助促進大家的信任和合作，提高整個團隊的工作效率。現主力負責市場營銷，多在辦公室工作，故也沒有太多體力工作，反而做Marketing需要更多『腦力』！」

Kendra續道：「我就較多時間在倉庫工作，因為有完善和自動化的物流設備，故對體力勞動沒有特別需求，女生一樣可輕鬆勝任！」

▲ 物流業是全球經濟不可或缺的一部分，她們對現時入行的前景亦有信心。（受訪者提供）

反而面對日新月異的網購物流行業，工作上的挑戰更大。Nicole分享：「網絡世界變得好快，我們經常要掌握和整合即時數據，並需要具備一定的觀察力，因我修讀工商管理學士（市場營銷）課程，透過這份工作，我可以獲得更多市場營銷的實戰經驗，了解更多關於物流行業的知識和技能。當從數據中去了解客戶的行為。但當獲取愈多數據，與團隊一起整合和分析數據，再去調整市場策略，過程便很有滿足感。」

修讀旅遊及觀光管理的Kendra，覺得以前所學也能適用於現時工作。「入職時對物流完全沒有認識，自己修讀的專業也與這行無關。但入行後，透過為客戶安排和跟進物流程序，慢慢學習和了解物行業運作。」

勇於踏出第一步

Kendra指電商物流業的客服，最大挑戰是要處理許多突發狀況，她試過有次需要為一位客戶更新訂單寄貨地址，並安排即時發貨，由於事出突然，客戶十分些緊張，至最後順利完成出貨，才令對方放心。

▲ 修讀旅遊及觀光管理的Kendra，視加入物流工作為新挑戰。（受訪者提供）

她說：「這次難忘的經歷，讓我體會到網購消費者對購物體驗的期望愈來愈高，要求更快捷、更準確的物流配送安排，作為客服，亦深深感受到營運電商的挑戰性。」

入職一段日子，二人扭轉之前對物流業的種種誤解，家人和朋友都支持她們入行，同時有感疫情期間，消費者已習慣了網購模式，故對電商業的發展前景都十分樂觀。

▲ Nicole修讀工商管理學士，對市場營銷的知識也可應用於工作上。（受訪者提供）

對其他有意做物業的女孩子，Nicole覺得最重要的是熱情。「如果你對工作有著興趣，便可以更有動力投入其中。」

Kendra便建議要放開眼界，勇於嘗試。「當踏出第一步，可能會發現驚喜，像我也是入行後才打破物流業的固有形象，發現許多好玩有趣的地方。」

記者：陳家昌