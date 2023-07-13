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【有著數】飲食界周日再推71折優惠　逾1500間食肆參與（附名單）

政治 14:19 2023/07/13

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

立法会議員張宇人（中）。（陳靜儀攝）

七一慶回歸，逾千家食肆就指定菜式套餐等，提供71折優惠。飲食界立法會議員張宇人表示，將於本周日（16日）再推出71折優惠，超過1500間食肆參與，當中包括麥當勞、大快活、美心Max等知名連鎖餐廳，其中更有食肆將優惠擴至全日餐單（優惠詳情可掃碼二維碼），張宇人呼籲市民「唔好執輸」。

張宇人表示，上次的優惠活動，不少市民非常高興，因此決定今次再辦。他續指，生意額增加是必然，但利潤未必增加，強調不是做生意問題，即使偶有食肆在某些菜式上蝕錢，「但見到市民開心，業界已經覺得開心」，亦希望多辦此類活動，鼓勵市民外出飲食。

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被問到上次有很多市民不知此活動，是否要加大宣傳？張宇人表示，上次是首次舉辦，未試過短時間組織這類活動，今次是「熟手技工」，相信有關情況會得到改善，他又叫市民瀏覽有關優惠網站，選擇自己喜愛的餐廳。

各餐廳優惠詳情可掃碼二維碼：

優惠餐廳名單。

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記者：趙居逸

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